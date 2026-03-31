CDP, Presidente Gorno Tempini "Il risparmio si è evoluto: le imprese fanno da traino, cresce il

"Il risparmio in Italia si è evoluto nel tempo - afferma Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, alla presentazione del libro "Famiglie e risparmio" realizzato per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti - Negli ultimi dieci anni il mondo delle imprese è subentrato come traino nel concetto di r...

“Il risparmio in Italia si è evoluto nel tempo – afferma Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, alla presentazione del libro “Famiglie e risparmio” realizzato per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti – Negli ultimi dieci anni il mondo delle imprese è subentrato come traino nel concetto di risparmio, e questa è una prima evoluzione importante; ma ciò che emerge dalla nostra ricerca è anche come il risparmio si sia evoluto da un punto di vista sociologico: ad esempio, il ruolo delle donne nella gestione del risparmio delle famiglie è andato aumentando in modo significativo rispetto al passato”.

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