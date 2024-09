Si celebra il 50° anniversario di Frankenstein Jr. con una speciale proiezione in 4K. Il capolavoro di Mel Brooks torna al cinema il 29 e 30 ottobre per un'esperienza indimenticabile.

Il 14 dicembre segnerà il 50° anniversario di Frankenstein Junior, la celebre commedia diretta da Mel Brooks.

Celebrazione del 50° anniversario: Frankenstein Jr. ritorna al cinema

Questo capolavoro ha attraversato mezzo secolo senza perdere la sua vivacità, continuando a conquistare un pubblico vasto e variegato grazie alla sua ironia irresistibile. Anno dopo anno, il film attira nuovi spettatori, registrando incassi notevoli e alimentando l’entusiasmo di generazioni di fan. Fin dalla sua uscita, Frankenstein Junior ha ricevuto il plauso della critica, ottenendo prestigiose nomination. Nel 1975, il film fu candidato a due Oscar (Miglior sonoro e Miglior sceneggiatura non originale per Gene Wilder e Mel Brooks) e a due Golden Globe (Miglior attrice in una commedia per Cloris Leachman e Miglior attrice non protagonista per Madeline Kahn).

Buon compleanno Frankenstein Jr.! Per il 50° anniversario torna al cinema

Considerato il film più riuscito di Brooks, Frankenstein Junior è stato classificato al tredicesimo posto tra le migliori commedie di sempre dall’American Film Institute. Ora, per celebrare questo importante anniversario, il film tornerà nelle sale italiane il 29 e 30 ottobre, in una versione restaurata in 4K. Questa proiezione speciale, in programma alla vigilia di Halloween, sarà un’esperienza cinematografica unica e immersiva, con le prevendite dei biglietti già aperte dal 27 settembre su nexostudios.it.

Gli spettatori sono invitati a rendere omaggio al film indossando i costumi dei personaggi principali: dal Dottor Frankenstein, interpretato da Gene Wilder, all’assistente Igor (Marty Feldman), fino alla temibile Frau Blücher (Cloris Leachman) o alla dolce Inga (Teri Garr). Una celebrazione imperdibile per spegnere insieme le 50 candeline di questa commedia intramontabile.