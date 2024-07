Scuola, Valditara: "No cellulare in classe per elementari e medie"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato il divieto di utilizzo del cellulare a scuola per elementari e medie, per il prossimo anno.

Divieto di cellulare a scuola, Valditara: “Via italiana all’istruzione pubblica”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avuto appuntamenti importanti con altri sei grandi Paesi e ha presentato le linee guida sul futuro della scuola italiana. Ha annunciato il divieto di cellulare a scuola per elementari e medie. In un’intervista al Messaggero, ha parlato di una “via italiana all’istruzione pubblica“, apprezzata dagli altri leader. “Sicuramente la linea sostenuta da questo governo, e quindi dall’Italia, è stata molto apprezzata e ha riscosso grande successo da parte degli altri membri del G7. E questo ci riempie di orgoglio visto che al tavolo c’erano non solo Paesi e continenti diversi ma anche partiti politici diversi. Ma tutti hanno concordato sull’impostazione italiana” ha dichiarato il ministro.

Cellulare a scuola, Valditara: “Verso il divieto per elementari e medie”

Per il ministro i temi fondamentali sono la personalizzazione della formazione per gli studenti e la valorizzazione dei talenti. Il ministro ha sottolineato anche l’importanza di un collegamento tra scuola e imprese, per poi parlare del tema delle stem, con misure per la personalizzazione didattica, e la questione dell’intelligenza artificiale, che deve essere al servizio di quella umana.

Tra le novità per il prossimo anno si è parlato di una stretta sull’uso dei cellulari a scuola. “Verrà fortemente sconsigliato l’uso del cellulare in classe” ha spiegato Valditara, ma il governo sta valutando “di inserire un vero e proprio divieto per elementari e medie“. Le linee guida verranno emanate nelle prossime settimane.