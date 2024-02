Diffuse le nuove linee guida da rispettare nelle scuole elementari e medie. Il ministro Giuseppe Valditara ha vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi, anche per fini formativi.

«È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado». Questa sarà una delle linee guida sull’educazione alla cittadinanza, che stanno per essere diffuse.

I cellulari a scuola come fonte di distrazione

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha anticato al Foglio le nuove linee guida per la scuola, evidenziando come i cellulari siano una fonte di distrazione durante le lezioni.

«In coerenza con quanto sta emergendo da diversi studi anche internazionali, è sconsigliato l’utilizzo anche a fini didattici dello smartphone dalle scuole d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole primarie è raccomandato invece l’utilizzo del tablet esclusivamente per finalità didattiche, e inclusive»