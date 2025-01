Centro: Renzi, 'prescinde da discussione sui nomi'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Il Centro è una cosa che prescinde dai nomi, è più della discussione su De Luca, Casini, Ruffini o altri. Il tema del Centro è che per vincere il centrosinistra non può essere solo schiacciato a sinistra. Per questo ci vogliono prop...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Il Centro è una cosa che prescinde dai nomi, è più della discussione su De Luca, Casini, Ruffini o altri. Il tema del Centro è che per vincere il centrosinistra non può essere solo schiacciato a sinistra. Per questo ci vogliono proposte riformiste, come sulla sicurezza. Il nome verrà dopo". Lo dice Matteo Renzi su Ig.