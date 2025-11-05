Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Apprezzo la coerenza di Calenda, dall’inizio della legislatura ha tenuto sempre la stessa linea, a differenza di Italia Viva. Renzi? Sfilarsi dalla separazione delle carriere l’ho trovata una cosa lunare". Così la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Centrodestra: Siracusano, 'apprezzo coerenza Calenda, a differenza Renzi sempre stessa linea'
