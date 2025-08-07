Il paese di Oderzo è di nuovo al centro della polemica dopo la pasticceria che ha fatto pagare alla cliente il taglio del cornetto, ora la cittadina in provincia di Treviso è al centro di una polemica per un annuncio di lavoro davvero discutibile. Vediamo che cosa è accaduto.

Oderzo e l’annuncio di lavoro della discordia

Un bar di prossima apertura ad Oderzo è finito al centro delle polemiche per l’annuncio di lavoro che aveva l’obiettivo di assumere una nuova cameriera.

Di per sé non ci sarebbe nulla di sbagliato se non fosse per le parole utilizzate dal recruter – titolare dell’esercizio – come riportata TrevisoToday.it “cercasi cameriera carina con esperienza per apertura nuovo bar“.

Si conferma purtroppo ancora una volta la prerogativa della bellezza per la ricerca di un posto di lavoro, non ci si basa sulle qualità dei lavoratori ma principalmente sul loro aspetto estetico e questo non è corretto.

Il titolare reputa di essere nel giusto

In allegato al testo dell’annuncio vi è il numero di telefono del presunto titolare, originario della Lombardia, che ha ammesso di accettare polemiche e contestazioni.

Il bar però non ha ancora un nome e una locazione nel paese di Oderzo, in attesa di vederne il debutto ha già avuto notevole pubblicità e nel business si sà l’importante è che se ne parli, non importa come.