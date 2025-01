Un clima rigido per un evento storico

Il 20 gennaio si avvicina e con esso la cerimonia di insediamento del presidente eletto Donald Trump, un momento che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia politica americana. Quest’anno, però, le condizioni climatiche si preannunciano particolarmente avverse. Le previsioni indicano temperature che potrebbero scendere fino a meno 12 gradi, rendendo l’atmosfera di Washington ancora più gelida. Questo freddo intenso ha costretto gli organizzatori a rivedere i piani tradizionali per l’evento.

Un giuramento al chiuso: una novità dal 1985

Per la prima volta dal 1985, il giuramento del presidente e del suo vice, JD Vance, si svolgerà all’interno della rotonda del Campidoglio, anziché sui gradini del Capitol, come da consuetudine. Questa decisione, dettata dalle condizioni meteorologiche, segna un cambiamento significativo nelle tradizioni legate all’insediamento presidenziale. La scelta di un luogo al chiuso non solo garantirà la sicurezza dei partecipanti, ma offrirà anche un’atmosfera più controllata e accogliente per gli ospiti.

La presenza internazionale e l’importanza dell’evento

Tra i partecipanti di spicco, ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rappresenterà l’Italia in un momento di grande rilevanza internazionale. La sua presenza sottolinea l’importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, in un periodo in cui le dinamiche geopolitiche stanno cambiando rapidamente. La cerimonia sarà trasmessa in diretta alla Capital One Arena, un luogo capace di ospitare circa 20.000 persone, dove si svolgerà anche la parata presidenziale. Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle sfide future che il nuovo presidente dovrà affrontare.