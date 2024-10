Cesara Buonamici, ospite a Pomeriggio 5, critica aspramente i Ferragnez: “Una relazione aperta? Semmai è solo una farsa!”

Taylor Mega ha suggerito a Le Iene che Fedez e Chiara Ferragni avrebbero avuto una relazione aperta, il che ha suscitato reazioni nel talk show Pomeriggio 5. Cesara Buonamici ha criticato la coppia, definendola "fasulla" e suggerendo che la loro relazione era finita da tempo prima dell'incidente. Stefania Orlando ha espresso scetticismo sulla concezione di una coppia aperta, mentre Anna Pettinelli ha lasciato spazio all'incertezza. Buonamici ha inoltre messo in discussione l'immagine della vita che la coppia aveva presentato al pubblico. Davide Maggio ha concluso che Fedez potrebbe aver colto l'occasione per lasciare la relazione.

A Le Iene, Taylor Mega ha rivelato che Fedez e Chiara Ferragni avrebbero avuto una relazione aperta. Questa affermazione ha suscitato reazioni anche nel talk show di Myrta Merlino, Pomeriggio 5, dove Cesara Buonamici, Anna Pettinelli e Stefania Orlando hanno espresso le loro opinioni. In particolare, Cesara Buonamici ha mantenuto una posizione particolarmente critica, ribadendo che, a suo avviso, i Ferragnez rappresentavano una “coppia fasulla” che molti hanno ingoiato. Ha dichiarato: “Considerando la rapidità con cui è terminato tutto dopo l’incidente, credo che la loro relazione fosse già finita da tempo. Non si può chiudere così in fretta dopo un evento simile”.

D’altro canto, Stefania Orlando ha dimostrato scetticismo riguardo all’idea di una coppia aperta: “Coppia aperta? Chi ci crede è fortunato. Durante la loro relazione, non ci è mai sembrato che si comportassero in questo modo.” Anna Pettinelli, invece, ha lasciato qualche spazio all’incertezza: “Se quello che afferma Taylor Mega fosse vero, forse sarebbe meglio non commentare. Come esistono gli uomini gentili, dovrebbero esistere anche le donne gentili. Molto spesso, per un’inquadratura, si possono dire cose incredibili.”

Cesara Buonamici ha poi messo in dubbio la realtà che la coppia aveva rappresentato riguardo alla propria vita: “La vita che hanno mostrato non rifletteva ciò che realmente accadeva. Appena Chiara ha avuto un problema, Fedez se ne è andato immediatamente. Io penso, ma potrei sbagliarmi, che se la loro storia fosse stata realmente come la raccontavano, avrebbero dovuto impiegare più tempo per cercare di sistemarla.”

Sembra che avesse una gran fretta di andarsene, almeno questa è la sensazione che ho avuto. È scappato via in un baleno. È possibile che tutto sia finito perché si è reso conto che la situazione con Chiara non era delle migliori? Ma dai, non credo possa averne avuto consapevolezza nel momento in cui la moglie è inciampata. Non può essersi reso conto di tutto in quell’attimo. A mio avviso, le cose dovevano già essere complicate da tempo e quando tutto è esploso, lui ha colto l’occasione per fuggire. Ha preso la decisione nel momento giusto? Sì, era proprio quello che volevo dire. Davide Maggio ha espresso un concetto corretto: ha sfruttato l’opportunità al volo.