Cesara Buonamici risponde alla novità che Beatrice Luzzi sarà la commentatrice ufficiale al Grande Fratello.

È ufficiale: dopo il suo secondo posto nell’edizione precedente del Grande Fratello, l’attrice Beatrice Luzzi farà ritorno nel popolare reality show, ma questa volta nel ruolo di opinionista a fianco di Cesara Buonamici. Questo scoop, originariamente riportato da TvBlog, è stato in seguito convalidato da DavideMaggio.it.

Davide Maggio ha rivelato che Beatrice Luzzi, la runner-up dell’ultima stagione, siederà nella cabina degli opinionisti della prossima edizione, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre 2024. L’affermazione di Blogo non è un’ipotesi, ma una conferma. Infatti, è emerso che l’annuncio è stato reso ufficiale oggi durante le registrazioni di Verissimo, lo show di Silvia Toffanin che tornerà on air nel fine settimana.

Tuttavia, il pezzo di notizia che desidero condividere con voi oggi non riguarda l’ufficializzazione di questo incarico, ma la presunta reazione di Cesara Buonamici all’idea di dover condividere il proprio ruolo con l’attrice. Secondo TvBlog, Cesara Buonamici sembrerebbe insoddisfatta della situazione: “Astuta e affilata al punto giusto, Beatrice Luzzi servirà da contraltare alla sua nuova partner al GF, Cesara Buonamici, che a quanto pare non è entusiasta all’idea di questa nuova collaborazione”. Questo non mi sorprende, dato che durante l’edizione precedente, la giornalista ha espresso più volte la sua insoddisfazione per l’attrice.

Durante la sua riconferma, Cesara ha fatto delle dichiarazioni. Ha espresso la sua gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per l’opportunità di presentarsi a un pubblico che prima era poco familiare con lei, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Su un ritorno a settembre, Cesara ha risposto affermativamente, citando la possibilità di osservare aspetti interessanti del comportamento umano che il programma è in grado di rivelare se si osserva correttamente e si vive autenticamente. Inoltre, ha menzionato, in tono dimesso, che ha trovato molto piacevole lavorare con Alfonso Signorini.