Cesena: riconosciuto status capoluogo, sindaco Lattuca 'giornata importante'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Oggi è una giornata importante per la città di Cesena. Abbiamo raggiunto un importante obiettivo per il presente e il futuro della nostra città: Cesena ha conquistato lo status di capoluogo". Così il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, in un video sui social dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che riconosce la città come capoluogo.

"Questo -aggiunge Lattuca- consente a Cesena di essere riconosciuta a tutti gli effetti punto di riferimento per tutto il nostro territorio. Un passaggio formale ma anche di sostanza perchè con questo riconoscimento potremmo partecipare a bandi e opportunità che sono riservati solo a città capoluogo".