Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria, meglio conosciuto come Vittorio Emanuele di Savoia, è morto all’età di 86 anni a Ginevra: la casa reale di Savoia ne ha dato notizia nel corso della mattinata del 3 febbraio.

La vita di Vittorio Emanuele di Savoia: la nascita e l’esilio

Vittorio Emanuele di Savoia nasce a Napoli il 12 febbraio 1937 da due genitori illustri: il padre è infatti l’ultimo re d’Italia Umberto II, mentre la madre è Maria José. Il ‘Principe dell’Impero” ricevette subito il titolo di principe di Napoli insieme a quello storico di principe di Piemonte e per lungo tempo pensò di salire al trono. Nel 1946, come tutti sappiamo, il referendum post Seconda Guerra Mondiale fa prevalare la Repubblica sulla Monarchia e Vittorio Emanuele di Savoia deve rinunciare a diventare re. A seguito del mesedimo referendum tutti i maschi della famiglia Savoia furono costretti all’esilio e questa fu la sorte dello stesso Vittorio Emanuele. Il rientro in Italia avvenne solo nel 2002. Vent’anni dopo Vittorio Emanuele chiese il risarcimento allo Stato italiano di 260 milioni di euro per l’esilio.

La vita di Vittorio Emanuele di Savoia: il matrimonio

Vittorio Emanuele e Marina Doria convolano a nozze (in rito civile) a Las Vegas l’11 gennaio del 1970, mentre per il rito religioso si spostano a Teheran un anno più tardi. Nel 1972 nasce Emanuele Filiberto che da adulto diventerà molto noto in Italia come personaggio della tv. Sempre agli anni ’70 risale l’indagine su Vittorio Emanuele per traffico internazionale di armi in alcuni paesi mediorientali e soprattutto l’accusa di omicidio per la morte di Dirk Hamer.