Un accordo atteso da tempo

Finalmente, dopo un lungo periodo di incertezze e speculazioni, Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto un accordo definitivo riguardo al loro divorzio. La notizia, che ha fatto il giro dei social e dei media, segna un importante passo verso la serenità per entrambi, specialmente per quanto riguarda la gestione dei loro figli, Leone e Vittoria. Gli avvocati della coppia hanno confermato che l’accordo di separazione è stato firmato, ponendo fine a voci e rumors che si erano susseguiti negli ultimi mesi.

Dettagli dell’accordo di divorzio

Tra le questioni più delicate affrontate nell’accordo, spicca quella relativa al mantenimento dei figli. Contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza, Fedez non verserà alcun assegno mensile per il mantenimento dei bambini. Chiara, infatti, è perfettamente in grado di provvedere alle necessità di Leone e Vittoria grazie alla sua carriera di imprenditrice digitale. Tuttavia, l’accordo stabilisce che entrambi i genitori si occuperanno del mantenimento dei figli in base ai periodi di custodia concordati.

Regole per l’esposizione dei minori

Un altro aspetto significativo dell’accordo riguarda l’esposizione dei figli sui social media. In passato, la questione aveva suscitato dibattiti e preoccupazioni, ma ora i genitori hanno concordato di richiedere reciprocamente l’autorizzazione prima di pubblicare contenuti che riguardano Leone e Vittoria. Questa decisione riflette un cambiamento nella loro gestione della privacy e del benessere dei minori, in linea con le raccomandazioni del Garante della privacy.

Un nuovo inizio per entrambi

Con la firma di questo accordo, Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver chiuso un capitolo difficile della loro vita. La speranza è che, ora, possano concentrarsi sul benessere dei loro figli e su una co-genitorialità serena. Nonostante le tensioni del passato, entrambi continuano a essere figure di riferimento nel panorama social, e il loro percorso personale e professionale continuerà a essere seguito con interesse. La domanda ora è: riusciranno a mantenere questa nuova tregua e a evitare ulteriori polemiche pubbliche?