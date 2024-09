Chiara Ferragni è stata prevista per un ruolo inedito in Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci sta perseverando nei suoi tentativi di attrarre Chiara Ferragni, la celebre influencer, alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che inizierà il 28 settembre. Un’eventuale presenza di Chiara Ferragni nel popolare programma televisivo Rai Uno, inizialmente suggerita come un’idea fantasiosa da Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci durante un episodio di La Vita in Diretta, sta diventando ora un’opzione molto concreta. Carlucci ha sottolineato in un’intervista rilasciata durante l’estate che Chiara è un personaggio di grande impatto e che sia lei che il team di scrittura del programma sarebbero felici di averla a bordo. Ora sembra che Carlucci abbia persino concepito un ruolo su misura per la ex signora Ferragnez.

Secondo quanto riporta LaPresse, “L’inclusione di Chiara Ferragni nel cast di #BallandoConLeStelle rimane tuttavia un desiderio. L’entusiasmo per la sua partecipazione è forte e presto potrebbe iniziare un negoziato”.

In merito al ruolo pensato per Chiara Ferragni in Ballando con le Stelle, Carlucci ha dichiarato a Il Messaggero di essere pronta ad accettare un’affermazione positiva da parte di Chiara: “Sto aspettando un ‘sì’ da parte di Chiara Ferragni. Ho un ruolo davvero adatto a lei. Lei era già stata presa in considerazione diverse volte in passato, ma non siamo mai arrivate a un accordo definitivo. Ma forse quest’anno potrebbe esserci un’opportunità per lei. Ballare per una notte? Anche questo sarebbe un ruolo leggero e non impegnativo, l’ideale per avvicinarsi al palco e capire l’atmosfera del programma”.

Durante “Estate in Diretta”, è stata menzionata una possibile nuova offerta di Carlucci a Ferragni. Milly sembra aver pianificato un ruolo ideale per l’influencer famosa. Quale potrebbe essere? Si mormora di qualcosa di fresco e non troppo impegnativo. Partecipare come concorrente è meno plausibile, considerando che il tredicesimo partecipante non è stato ancora rivelato. Questa opportunità potrebbe rappresentare un ottimo trampolino per rilanciare la sua immagine. Bisogna tenere in conto la possibile interazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli, famosa per aver avviato le indagini. Come reagirebbe Lucarelli di fronte a Ferragni? Il confronto potrebbe non essere conciliante, ma il pubblico lo aspetterebbe con ansia. L’ingresso di Chiara Ferragni in Ballando con le Stelle sarebbe davvero notevole. Ma chi trarrebbe più benefici, Chiara Ferragni o Milly Carlucci?