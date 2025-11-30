Chieti, tragico incidente sulla Statale: tre donne morte nello scontro frontale tra due auto

Chieti, 30 nov. - (Adnkronos) - Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente att...

Chieti, 30 nov. – (Adnkronos) – Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente attorno alle 13.30. Tre donne sono morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Atessa e i sanitari del 118.

I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato. Le vetture, andate distrutte, ora sono sotto sequestro.

Due paesi sono sotto choc. A perdere la vita Stefania Pantalone e Silvana Iezzi, 58 anni, entrambe di Pennadomo. Le due donne viaggiavano su una Ford Fiesta. La terza vittima è Loredana Abbonizio, 64 anni, operatrice sociosanitaria di Quadri, in servizio all'ospedale di Lanciano in provincia di Chieti: la donna si trovava alla guida della sua Fiat Panda e stava andando al lavoro. Le salme sono state trasferite all’ospedale di Chieti per l'autopsia.