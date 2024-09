Ci sono pettegolezzi che il Grande Fratello potrebbe perdere una parte del suo programma?

Il format "GF Party" di Mediaset Infinity, che si svolgeva a fianco del reality Grande Fratello su Canale 5, sembra non farà più parte del progetto. Questa informazione è stata diffusa online e condivisa da Gabriele Parpiglia attraverso Instagram. Il "GF Party" era un programma online, trasmesso su 'Mediaset Infinity', che permetteva ai partecipanti del Grande Fratello di discutere gli eventi del reality. Si spera che i risparmi derivanti dalla cancellazione del "GF Party" siano destinati a estendere le ore di trasmissione in diretta del Grande Fratello.

Il Grande Fratello riprenderà il suo corso lunedì sera, nonostante circolino voci che il programma abbia perso uno degli elementi fondamentali. Il ‘GF Party’, un format di Mediaset Infinity che accompagna il celebre reality di Canale 5 da diverse stagioni, sembra non farà più parte del progetto. Il format, guidato in passato da figure come Awed, Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Annie Mazzola con Andrea Dianetti, pare che metterà fine alla sua sequenza dopo quattro stagioni.

La notizia si è diffusa rapidamente online, tanto da essere condivisa da Gabriele Parpiglia. Ha però precisato che la notizia non è sua, ma gli è stata trasmessa tramite Instagram. La notizia diffusa sui social media recita: “Siamo a informarvi che il format ‘GF Party’ è stato definitivamente messo fuori uso. Il programma online trasmesso su ‘Mediaset Infinity’, che permetteva sia a ex partecipanti del GF che ad altri di discutere gli eventi della casa più controllata d’Italia, è stato eliminato”.

Speriamo che i fondi risparmiati dal taglio del GF Party vengano utilizzati per offrire al pubblico più ore di trasmissione in diretta. Un anno fa, infatti, la diretta del Grande Fratello finiva alle due di notte e riprendeva alle nove del mattino, con un vuoto di sette ore, un serio problema per un reality che si basa sulla realtà e sugli eventi in diretta. In diverse occasioni, gli ex concorrenti sono stati sorpresi a discutere dell’interruzione della diretta, affermando cose come: “No, silenzio, ne parleremo dopo le due, non adesso, aspettiamo”.

Enzo Paolo Turchi è l’ospite più famoso del cast. Se il GF Party è stato cancellato, si spera che almeno la diretta possa essere ripristinata come nelle precedenti edizioni.