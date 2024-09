Ciciliano ha riferito a Tgcom24 che la condizione in Emilia-Romagna rimane tutt'ora preoccupante.

Ciciliano ha riferito a Tgcom24 che la condizione in Emilia-Romagna rimane tu...

Fabio Ciciliano, il responsabile del dipartimento della Protezione Civile, ha rivelato in un’intervista a Tgcom24 che la condizione nell’area di Ravenna rimane grave. Questo commento arriva solo poche ore dopo la recente inondazione che ha causato l’overflow del fiume Lamone. “La condizione è attualmente delicata, non a causa delle previsioni immediate, ma a seguito della grande quantità di acqua piovana caduta, che si sta spostando verso il mare, causando la rottura degli argini e l’inondazione delle strade,” ha dichiarato Ciciliano.