Cile: almeno 15 morti e 50.000 persone evacuate a causa degli incendi nel sud

Santiago del Cile, 18 gen. (Adnkronos/Afp) – "Almeno 15 persone sono morte" negli incendi che stanno devastando due regioni del Cile meridionale e che hanno costretto più di 50.000 persone ad abbandonare le loro case nelle regioni di Ñuble e Biobio, a circa 500 chilometri a sud di Santiago. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro della Sicurezza, Luis Cordero.