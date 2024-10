Cimici ad ottobre: come prevenire l'invasione

Con l’arrivo di ottobre, delle temperature tipiche del periodo, dell’abbassamento del clima con il freddo che comincia a farsi sentire soprattutto la sera, ecco che le cimici cominciano a farsi largo ed entrano in casa per trovare riparo e soprattutto calore. Proviamo a scoprire come fare per prevenire l’arrivo e quindi evitare l’invasione.

Cimici ad ottobre

Questo è il periodo che segna il ritorno delle cimici, gli insetti maggiormente comuni di questo periodo dell’anno che cominciano a invadere le abitazioni cercando riparo dal freddo. Questi insetti noti per l’odore nauseabondo che emanano sono sicuramente i protagonisti di questo periodo e di questa stagione.

Si tratta di insetti alquanto fastidiosi che emettono un odore alquanto insopportabile e anche un ronzio che si rivela difficilmente tollerabile. In alcune aree d’Italia, a causa di questo odore, sono note col termine di puzzone. Man mano che iniziano a calare le temperature, ecco che questi insetti cominciano a circolare recandosi soprattutto nelle zone o fonti di luce come i lampadari.

Gli insetti come le cimici tendono a nascondersi soprattutto nei panni stesi e tra i vestiti, a volte senza che neanche ce ne accorgiamo. Verso la fine di settembre e i primi di ottobre, appunto, è più che normale sentire il loro ronzio e continuo sbatacchiare accanto alle pareti, alle finestre o ai muri di casa.

Un problema che riguarda non solo le abitazioni, ma anche le aree maggiormente rurali, soprattutto se si vive vicino alle campagne o alle aree verdi. Sopraggiungono man mano che le temperature diventano più miti.

Cimici ad ottobre: consigli

Nel corso degli anni, sembra che le cimici siano aumentate soprattutto per delle piante come la soia di cui questi insetti si nutrono andando così a invadere le aree abitate dal momento che si depositano ovunque. L’assenza di predatori naturali sicuramente è un fattore che comporta un aumento di questa specie.

Oltre ai classici insetticidi che possono essere naturali come per esempio Ecopest Home, ci sono anche delle soluzioni fai da te per impedirne l’ingresso. In questo periodo, complice anche le basse temperature, si tende a chiudere le finestre proprio per evitare la loro presenza in casa. Si consiglia di controllare bene i panni stesi prima di portarli dentro perché questi insetti tendono proprio a depositarsi lì.

Si può puntare ad alcuni rimedi naturali fai da te per scacciare le cimici. L’erba gatta, il sapone di Marsiglia, ma anche alcuni spicchi di aglio da mettere in aree a rischio, un odore che mal tollerano, sicuramente aiuta a impedirne l’accesso e quindi prevenire il loro arrivo nella stagione autunnale.

Cimici ad ottobre: repellente

Per combattere ed evitare le cimici ad ottobre bisogna affidarsi a metodi e soluzioni che sono naturali ma anche efficaci. Per questa ragione, i consumatori stanno optando per un rimedio quale Ecopest Home, molto più di un repellente come si vede in commercio, ma un dispositivo diverso dai soliti e a lungo termine.

Un dispositivo innovativo, all’avanguardia a tecnologico che, usando gli ultrasuoni che viaggiano a una certa frequenza e l’interferenza magnetica, permette di tenere alla larga questi insetti dalla propria casa creando così un ambiente che sia accogliente non solo per gli esseri umani, ma anche gli animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo davvero efficace che bisogna soltanto collegare alla presa della corrente di casa in modo da proteggersi non solo dalle cimici, ma anche da altri parassiti quali le mosche, le termiti, le tarme, le vespe, i ragni arrivando ai roditori. Si sviluppa su un’area di circa 250 metri quadrati proteggendo sia dall’esterno che interno della propria casa.

Si distingue da altri repellenti in quanto non risulta essere dannoso, fastidioso od offensivo per gli altri e non provoca nessun rumore che possa essere molesto.

Un dispositivo quale Ecopest Home è da ordinare soltanto sul sito ufficiale in modo da evitare le imitazioni e comprando soltanto l'originale ed esclusivo.

