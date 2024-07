Cimici tra i vestiti: come fare per evitare l'invasione

Cimici tra i vestiti: come fare per evitare l'invasione

Gli insetti come le cimici non sono solo fastidiosi per l’odore che emanano invadendo tutta la casa ma anche perché questi insetti tendono a impregnarsi tra i vestiti stesi ad asciugare. Cerchiamo di capire, nei paragrafi a seguire, cosa le attira in particolare e come allontanarle con metodi naturali e semplici privi di controindicazioni.

Cimici tra i vestiti

In autunno è alquanto comune raccogliere i panni e trovare degli insetti come le cimici tra i vestiti. Tendono a depositarsi qui perché possono trovare un riparo dal freddo e poi è un ottimo accesso per entrare in casa facilmente. Per quanto sia comune soprattutto in determinati periodi dell’anno non è affatto piacevole avere a che fare con questi insetti.

Non sono insetti nocivi, anzi, ma emanano degli odori pestilenziali che possono infastidire sui panni appena lavati e asciugati. In autunno sono maggiormente frequenti e si trovano anche durante l’inverno, per cui la loro presenza, con le temperature basse, tende a continuare nei mesi invernali arrivando fino a gennaio o febbraio.

Le cimici si trovano tra i vestiti perché essendo stesi ad asciugare, trattengono acqua tra le fibre per cui si poggiano per bere. Non è un caso che poi si trovino anche sul balcone o in giardino perché qui tendono ad accumularsi stracci o tessuti ammucchiati che rimangono bagnati per diverso tempo. Lo straccio bagnato è sicuramente uno dei fattori della presenza di questi insetti tra i vestiti.

Cimici tra i vestiti: rimedi naturali

Per evitare che gli insetti come le cimici si depositino sui vestiti e i panni appena stesi ad asciugare al sole è fondamentale optare per dei rimedi e delle soluzioni naturali e casalinghe in modo da allontanarle e avere capi puliti senza quell’odore pestilenziale. Gli oli essenziali a base di tea tree, di lavanda sono solo alcuni dei rimedi da usare.

Sono poi repellenti molto facili da usare dal momento che basta semplicemente diluire alcune gocce nel detersivo del bucato prima o durante il lavaggio. Si consiglia di optare per questa soluzione anche prima dell’ultimo risciacquo in modo da mantenere questo profumo per diverso tempo e impedire che possano posarsi.

Gli insetti come le cimici detestano i profumi e odori troppo forti, quindi evitano di avvicinarsi qualora sentissero un aroma del genere. Si può anche preparare un profumo per tessuti, una preparazione fai da te da spruzzare sui capelli non appena si stendono. Si possono preparare delle gocce di vari oli essenziali insieme a un po’ di acqua per poi spruzzare sui capi.

Cimici tra i vestiti: dispositivo

Per allontanare le cimici tra i vestiti, oltre alle gocce di oli essenziali, è possibile anche contare sulle proprietà di un repellente quale Ecopest Home, un dispositivo all’avanguardia e tecnologico, oltre che innovativo che permette di scacciarle. Un repellente che è anche visto come alternativa ai pesticidi che non sempre hanno la giusta efficacia il cui funzionamento si basa su interferenza magnetica e ultrasuoni.

Questa formula non risulta nociva né per gli animali domestici ma neanche per gli esseri umani, quindi è assolutamente innocua. Aiuta a rendere l’ambiente domestico maggiormente accogliente e libero da questi parassiti che possono invaderla funzionando semplicemente h24 giorni su 7 attaccandolo alla presa di corrente.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che lavora su un raggio d’azione della superficie di circa 250 metri quadrati sia dentro che fuori la casa. Permette di liberare l’ambiente, non solo da insetti quali le cimici, ma anche da altri parassiti che possono invaderla come le mosche, le tarme, le vespe, le formiche e i roditori. Silenzioso ed ecologico senza nessun impatto sull’ambiente.

L’ordine si effettua soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto riempiendo il modulo con i propri dati personali nell’attesa della chiamata dell’operatore che conferma le generalità fornite provvedendo poi all’ordine. Il repellente Ecopest Home ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento ammesso a scelta tra Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.