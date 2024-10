Invasione di cimici: perché succede

Per l'invasione di cimici la causa potrebbe essere, secondo gli esperti, la bio-pausa invernale che le porta a essere presenti in dosi massicce.

Ci sono insetti che giungono in maniera puntuale ogni stagione a invadere la casa e l’ambiente domestico in generale. Un’invasione di cimici può essere problematica a seguito dei danni che potrebbe causare o provocare. Vediamo da cosa dipende e le possibili conseguenze.

Invasione di cimici

Nonostante la stagione autunnale sia solo agli inizi, è già possibile vedere nelle proprie case un’invasione di cimici. Questi insetti stanno invadendo qualsiasi città, al punto che si parla già di una presenza massiccia un po’ ovunque in Italia, come si vede la situazione presentata ultimamente a Ferrara, in Emilia Romagna.

Questi insetti, che siano di colore verde, marrone, quindi la cimice asiatica, oppure quella dei letti, sono alcuni degli esseri maggiormente presenti in questo periodo dell’anno. Tendono a insediarsi in vari angoli dell’ambiente domestico: dalle finestre alle porte ma anche lungo i bordi della televisione dove possono trovare il caldo.

Infatti, uno dei motivi per cui si assiste a un’invasione di cimici dipende dal fatto che questi insetti non sopportano il freddo, per cui la casa diventa il luogo ideale dove potersi riparare trovando così un luogo caldo e utile per la loro sopravvivenza. Adottare i giusti comportamenti è sicuramente utile per evitare una presenza massiccia di questi esseri in casa o in cortile.

Invasione di cimici: cause

La presenza di un’invasione di cimici, maggiormente massiccia in questo periodo dell’anno, sicuramente è dovuta anche a un abbassamento delle temperature, soprattutto in questo periodo. Le continue piogge e umidità hanno portato a un proliferare di questi insetti per cui vi è stata un’intrusione eccessiva nelle case.

Secondo l’esperto del settore che ha analizzato la situazione, la presenza massiccia di questi insetti a Ferrara e non solo è legata alla cosiddetta bio-pausa invernale che si verifica in maniera ciclica man mano che sopraggiunge la stagione successiva al periodo estivo. inoltre, la cimice asiatica sta creando danni importanti al sistema frutticolo, soprattutto su mele e pere.

Sono state introdotte delle misure e attivato un piano regionale che porta sicuramente a limitare l’invasione di cimici in casa e fuori considerando che questi esseri, soprattutto la cimice asiatica, rischia di rovinare le colture provocando ingenti danni. Le zanzariere rimangono la soluzione migliore per allontanare le cimici da casa.

Per quanto riguarda l’agricoltura, le reti anti insetto sono un’altra delle possibili protezioni onde evitare e limitare la presenza di questi insetti nelle coltivazioni e nei frutteti.

Invasione di cimici: repellente

Per combattere l’invasione di cimici, non solo in casa, ma anche all’esterno, quindi nell’agricoltura e nei frutteti, sono diverse le soluzioni che risultano particolarmente efficaci. Una soluzione come Ecopest Home è indicata anche perché si tratta di un rimedio diverso dai soliti. Un dispositivo che è un’alternativa all’uso di pesticidi e di insetticidi che risultano dannosi.

Questo dispositivo all’avanguardia e tecnologico, sfrutta la presenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare evitando così che entrino e facendo in modo che si allontanino. una formula dalle dimensioni minime e compatte adatte per ogni angolo esterno e interno della casa.

Un repellente che rende l’ambiente interno ed esterno maggiormente accogliente per gli esseri umani e animali domestici. Inoltre, è del tutto innocuo agendo su una superficie di 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione possibile. Una soluzione adatta a tutti e per tutti, a prescindere dal tipo di casa.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che è ecologico, a zero impatto sull’ambiente, non fastidioso, silenzioso. Da usare su qualsiasi tipo di insetto che si aggira per casa: le formiche, le cimici, le termiti, i calabroni, le vespe, compreso i roditori. L’uso è molto semplice: si collega alla presa lasciandolo in funzione h 24 7 giorni su 7.

Un dispositivo da ordinare direttamente dal sito ufficiale della casa produttrice, non disponibile, per la sua originalità ed esclusività, nei negozi fisici o e-commerce. Si compila il modulo online con la conferma dei dati da parte dell’operatore per la chiamata e l’evasione dell’ordine. Si trova a un costo promozionale di 2 confezioni da 49,90€ con pagamento da effettuare con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.