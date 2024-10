Blatte in casa: i consigli per l’autunno

Blatte in casa: i consigli per l’autunno

Le blatte in casa possono essere un pericolo per noi. Vediamo insieme come allontanarle.

Le blatte sono attive durante tutto l’anno, ma quando le temperature iniziano ad abbassarsi hanno l’abitudine di entrare nelle nostre case per cercare un riparo dal freddo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della presenza di un’infestazione di blatte in casa ed, eventualmente, come allontanarle con l’aiuto dei rimedi naturali.

Blatte in casa

Nessuno di noi ama condividere un luogo così intimo come la casa con gli insetti e meno che mai con le blatte, che non solo sono molto insidiose, dato che possono nascondersi ovunque, ma anche pericolose per la nostra vita o la nostra salute a causa degli allergeni e dei batteri di cui sono vettori e che, ovviamente, ci trasmettono con il loro morso.

Non sempre si riesce a scorgere la presenza di blatte in casa e, fortunatamente, si è alle prese con una vera e propria infestazione molto raramente. Tuttavia, è bene sempre mettere in pratica determinati accorgimenti per avere una casa sempre pulita, ordinata e libera non solo dalle blatte, ma anche da ogni altri insetto.

Blatte in casa: perché possono infestarci

Come la maggior parte degli altri insetti, quando le temperature iniziano ad abbassarsi, le blatte si mettono alla ricerca di un posto sicuro in cui trascorrere la stagione fredda. La loro presenza in casa non è segnale di cattiva pulizia, sebbene sia sempre preferibile non trascurare mai le faccende domestiche perché, ad esempio, può capitare di tralasciare delle briciole o dei residui di cibo o dell’acqua stagnante nei piatti sporchi o nei lavandini ed ecco che una o più blatte iniziano a far capolino in casa nostra.

Le cantine, i bagni e la cucina sono i luoghi in cui è più facile che le blatte si nascondo perché, di solito, è in questi luoghi che le blatte possono trovare sia cibo che acqua. Sono dei nascondigli perfetti anche i mobili, le crepe sulle pareti o intorno alle porte e le finestre e gli elettrodomestici.

E’ importante pulire sempre accuratamente la casa e, in particolare, pulire l’interno dei mobili, almeno una volta la settimana, e, tutti i giorni, il bagno e la cucina, almeno una volta al giorno, così come è importante sigillare bene anche le crepe o le fessure sulle pareti.

Blatte in casa: miglior rimedio

Questi piccoli accorgimenti difficilmente risolvono in via definitiva il problema, dato che le blatte riescono ad entrare anche nella più curata delle case, ecco perché vi consigliamo l’utilizzo di Ecopest, un dispositivo tecnologico che allontana e mantiene lontane le blatte della nostre case, rapidamente ed efficacemente, attraverso l’emanazione di ultrasuoni ad interferenza magnetica.

Si consiglia di tenere Ecopest accesso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, può essere ricaricata facilmente attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest è adatto all’uso interno ed esterno ed agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.