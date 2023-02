Cimici sul balcone: come scacciarle naturalmente

Per scacciare le cimici sul balcone di casa, alcuni repellenti naturali e dispositivi a ultrasuoni sono la soluzione migliore perché non usano pesticidi

Alcuni insetti sono davvero fastidiosi a causa del loro continuo sbatacchiare. Si tratta delle cimici che, dal balcone, possono poi giungere in casa infastidendo e rendendo il luogo non accogliente e piacevole. Proviamo a capire quali metodi sono i migliori per allontanarle senza veleni o pesticidi.

Cimici sul balcone

Questi piccoli insetti, che possono essere sia di colore verde che marrone, sono alquanto fastidiosi e ritenuti ospiti sgraditi nella propria casa. Oltre che nelle finestre e vicino a fonti di luce, le cimici si trovano anche sul balcone di casa dove possono poi entrare direttamente e creare una invasione negli appartamenti.

Durante alcune stagioni, avere questi insetti fuori sul balcone di casa, può essere alquanto problematico dal momento che rischiano di rendere invivibile la zona non permettendo di godersi l’aria aperta a causa della loro presenza. Sebbene non siano affatto dannose, sono irritanti e fastidiose.

Il loro continuo sbatacchiare o volare vicino alle piante rende tutto molto sgradevole e disgustoso. Durante la stagione invernale possono entrare dal balcone o dal terrazzo giungendo direttamente in casa dove possono trovare un luogo caldo in cui stare al rifugio. Dal momento che si nutrono di ortaggi e piante, se si ha un piccolo orto sul balcone, la presenza di questi insetti è assolutamente normale.

Se sul balcone si hanno piante di basilico per le cimici è un vero e proprio invito a nozze dal momento che sono attratte da questo profumo. Oltre che per il basilico, è bene anche fare attenzione alla biancheria stesa ad asciugare perché possono entrare facilmente anche da quel luogo.

Cimici sul balcone: come comportarsi

Nel momento in cui questi insetti si trovano sul balcone, si consigliano dei rimedi e degli accorgimenti per evitare la presenza all’ingresso della casa e delle abitazioni. Una ottima idea è allontanare le piante di basilico dal balcone dal momento che le cimici ne sono attratte. In questo modo non si corre il rischio di averle negli appartamenti.

Ci sono poi i classici rimedi e soluzioni come l’uso di zanzariere da appendere al balcone o alle finestre per evitarne la presenza in casa sino a stuccare le Fessure e gli angoli con del silicone da dove possono giungere ed entrare in casa.

L’erba gatta, l’olio di Neem, ma anche la menta sono tutti rimedi e soluzioni naturali che allontanano le cimici dal balcone. Queste erbe ed aromatiche ed essenze sprigionano un aroma talmente forte che risulta essere in viso a questi insetti per cui se ne allontanano nell’immediato.

Cimici sul balcone: miglior repellente

