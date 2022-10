Cimici sul balcone : come allontanarle senza pesticidi

Il balcone è un luogo in cui le cimici possono annidarsi, soprattutto in questo periodo, ma per allontanarle, il miglior repellente a ultrasuoni funziona.

In questo periodo dell’anno, complice anche i primi freddi e abbassamento delle temperature, il balcone di casa può essere occupato da degli ospiti non particolarmente graditi. Sul balcone possiamo trovare le cimici che si allontanano senza l’uso di pesticidi, ma con rimedi e consigli qui forniti.

Cimici sul balcone

A prescindere dal colore che può essere verde, marrone o asiatica, le cimici sono insetti che in alcuni periodi dell’anno invadono il balcone per poi entrare in casa. Sul balcone possono essere attirate dalla presenza di alcune piante ed è per questo che si trova una massiccia presenza di questo insetto all’esterno della propria abitazione.

Sul balcone possono rovinare le piante mangiandone le foglie. Un insetto che, con il suo continuo ronzio, crea disagio anche per il continuo sbatacchiare un po’ ovunque. Sul balcone di casa si può trovare che cammina lungo le pareti o in terra oppure si avvicina ad alcune piante proprio perché attratte per cibarsene.

Durante alcune stagioni, soprattutto nel periodo che va da settembre a novembre, circa, quindi in autunno o anche in inverno, le cimici possono rendere invivibili gli ambienti sia interni che esterni della casa e il balcone è uno dei luoghi da cui poi hanno accesso per entrare nell’appartamento. Sono assolutamente innocue, ma possono creare qualche disturbo nel momento in cui invadono i nostri spazi.

Il balcone è uno degli spazi preferiti da questi insetti poiché qui possono sostare soprattutto se vi è un po’ di sole che permette loro di riscaldarsi dall’ambiente freddo, considerando che non lo tollerano e hanno bisogno di un luogo accogliente in cui sostare.

Cimici sul balcone: cosa fare

Per poter impedire che le cimici giungano sul balcone e, di conseguenza, in casa, si consiglia di adottare alcuni accorgimenti validi ed efficaci. Si consiglia di pulire e avere molto cura delle foglie delle piante proprio perché questi insetti ne sono particolarmente attratte e, quindi, possono trovarsi lì per cibarsene.

Per evitare che entrino in casa, è possibile anche installare delle zanzariere in alcuni punti o zone di ingresso, come le finestre o le porte. Si possono sigillare anche determinati punti usando del silicone e dello stucco che ne impedisce l’ingresso nelle abitazioni. Tendono poi a cercare acqua e cibo, quindi si potrebbe anche eliminare varie fonti di umidità.

Alcune piante aromatiche, come il basilico e il rosmarino, si possono mettere sul davanzale. Sono piante che emanano un odore molto forte che è intollerabile e insopportabile per questi insetti per cui tendono ad allontanarsene immediatamente. Si consiglia anche di conservare gli alimenti in contenitori di vetro oppure ermetici.

Un’altra cosa importante da fare è avere cura del proprio giardino e delle piante sul balcone eliminando i rami secchi. Se si ha legna da ardere accatasta sarebbe meglio posizionarla lontana dall’entrata di casa perché le cimici possono annidarsi proprio qui e poi giungere sul balcone e da lì entrare in casa.

Cimici sul balcone: miglior rimedio

Per allontanare le cimici sul balcone ed evitare di essere infestati da questi insetti, le soluzioni naturali, per quanto efficaci, possono non sempre essere durature. I rimedi chimici non sono consigliati perché contengono sostanze dannose. Per combatterle, è possibile affidarsi a Ecopest Home, una soluzione efficace e dagli ottimi risultati.

Si tratta di un dispositivo che sfrutta sia la tecnologia magnetica che gli ultrasuoni permettendo di allontanare questi insetti dalla casa in modo che neanche si avvicinino. Un prodotto molto piccolo, per nulla ingombrante e soprattutto facile da usare. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a funzionare.

Garantisce poi la tranquillità e serenità all’ambiente di casa. Inoltre, essendo ecologico, è sicuro, il che significa che non è dannoso né per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici che vivono con noi. Una soluzione economica, silenziosa e anche inodore poiché non emette nessun odore quando è acceso.

Ecopest Home è efficace non solo contro le cimici, ma anche per allontanare insetti quali pesciolini d’argento, scutigere, formiche e blatte ed esercita la sua funzione nei confronti dei roditori. Ha un raggio d’azione di 250 metri quadrati e fornisce protezione h24.

Non si ordina online o nei negozi fisici, ma il solo metodo per beneficiarne è acquistarlo tramite il sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo con le informazioni personali attivando così la promozione speciale di due dispositivi Ecopest Home al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile nelle seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche i contanti direttamente alla consegna al corriere.