Cimici in casa: caratteristiche e rimedi

Le cimici in casa tendono ad allontanarsi con rimedi casalinghi come la senape di cui non tollerano l'odore.

Ci sono insetti che non sono solo presenti durante la stagione autunnale-invernale, ma anche in primavera andando a danneggiare le piante e le coltivazioni. Si tratta delle cimici che giungono in ogni ambiente. Trovare i metodi adatti per debellarle è la cosa migliore per evitare l’invasione.

Cimici in casa

Se in estate si combattono insetti quali mosche e zanzare, in autunno la preoccupazione maggiore sono sicuramente le cimici. Questi insetti, di colore verde o marrone, sono particolarmente presenti nel periodo autunnale arrivando fino a dicembre-gennaio e oltre a sostare nelle case.

Le cimici verdi sono sicuramente le più comuni, ma oltre a questa specie vi sono anche quelle dei materassi o dei letti che sostano in camera da letto per poi agire durante la notte. La specie marrone, nota anche come asiatica, è un insetto che può essere presente nel periodo primaverile distruggendo così le coltivazioni e le piante da frutto.

Le cimici verdi poi, rispetto ad altre specie ed esemplari, possono essere molto più difficili da neutralizzare. Nonostante le zanzariere e i punti di sigillo all’ingresso di porte e finestre in casa la loro presenza non passa sicuramente inosservata. Si possono trovare ovunque arrivando anche a proliferare negli appartamenti e nelle abitazioni.

Innanzitutto, è bene dire che questi insetti non sono assolutamente pericolosi, anzi. L’unica cosa davvero fastidiosa riguardo la specie verde è sicuramente il ronzio che emette. Per quanto riguarda la cimice del materasso è bene dire che può causare dei puntini rossi lungo le braccia o le gambe, ma per il resto risultano del tutto innocue.

Cimici in casa: cosa fare

Gli insetti come le cimici possono essere alquanto ripugnanti e fastidiosi, considerando che la femmina arriva a depositare ben 400 uova. In tal caso, è bene fare attenzione in quanto possono proliferare in vari angoli della casa. Dal momento che si nutrono di linfa rischiano di causare seri problemi alle piante che si ha in casa.

La stessa frutta che si ha sul tavolo può essere in pericolo se si avvistano delle cimici volanti nei dintorni dal momento che possono infettare. Tenere in frigo la frutta è sicuramente un ottimo modo per prevenire il problema sin dalla radice e quindi evitare che questi insetti giungano in casa.

Ci sono dei metodi che sicuramente possono aiutare permettendo di tenere alla larga questi insetti da casa. Un metodo poco conosciuto ma efficace è sicuramente la senape gialla da comprare in drogheria e mescolare con l’acqua. Se sparsa nei punti strategici, quindi vicino alle porte o alle finestre, sicuramente porta ad allontanare questi insetti che non ne tollerano l’odore.

Cimici in casa: rimedio migliore

Oltre a questo metodo, si ha bisogno di soluzioni che siano maggiormente efficaci e soprattutto a lungo termine. Un rimedio davvero valido, come affermano anche le esperienze dei consumatori, è Ecopest Home, un repellente che è un’opzione valida all’uso di pesticidi e agenti chimici che sicuramente creano solo danni.

Questo repellente è utile perché agisce con un sistema elettromagnetico quale l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che permettono di allontanare questi insetti considerando che non si avvicinano alla casa dal momento che riescono a captare facilmente i suoni che raggiungono 250 MegaHertz.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che mantiene una casa accogliente libera da questi insetti proteggendo sia gli esseri umani che gli animali domestici. Funziona in modo semplice dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa di corrente perché cominci ad agire.

Questo rimedio è valido verso qualsiasi specie di insetto: dalle cimici di qualunque tipo arrivando alle formiche, le terme, le blatte, ma anche gli scarafaggi e roditori. Adatto anche per la camera dei bambini poiché non dannoso, silenzioso ed ecologico.

Ordinare Ecopest Home è semplice dal momento che non si trova nei negozi fisici od online ma solo tramite il sito ufficiale riempiendo il modulo con le proprie generalità. Così facendo si verrà contattati dall’operatore per la conferma dei dati e per evadere l’ordine usufruendo di una promozione di due confezioni a 49,90€ con pagamento direttamente in contanti oppure in forma anticipata con Paypal e carta di credito.