Cimici in casa: come usare l'aglio per cacciarle

Le cimici in casa si possono allontanare e impedirne l'accesso con un elemento naturale come l'aglio che le tiene alla larga.

Questo è il periodo in cui entrano in casa degli insetti molto comuni e altrettanto fastidiosi. Sono le cimici, ovvero insetti che in questo periodo sono molto fastidiose e infestanti. Allontanarle significa garantire un ambiente maggiormente piacevole. Scopriamo come usare l’aglio per tenerle lontane e le soluzioni maggiormente adatte.

Cimici in casa

Non appena l’estate è finita e la stagione calda è giunta al termine, ecco che le cimici cominciano a entrare in casa. Verso la stagione autunnale, questi parassiti e insetti sono pronti per insediarsi in casa. Sono animaletti alquanto infestanti e sono sempre di più le aree e le stanze di casa come la cucina o il bagno invasi da questo insetto.

Possono entrare in casa in vari modi e da varie fessure, che siano le finestre oppure il terrazzo, ma anche i panni stesi ad asciugare dove tendono a depositarsi in quanto sanno che poi giungono nelle abitazioni. Infatti, è bene scuotere il bucato poco prima di portarlo in casa onde evitare che invadano l’abitazione.

Le cimici di colore marrone, le cosiddette asiatiche o le verdi europee sono le tipologie maggiormente comuni e presenti nelle stanze. Nei giardini possono causare danni la specie asiatica, mentre tendono a infilarsi nei materassi o tra le doghe quelle dei letti, al punto che prendono il nome di cimice dei letti o del materasso.

Cimici in casa: come usare l’aglio

Prima di capire come poter allontanare le cimici in casa, è bene sapere da dove provengono in modo da impedire una loro possibile invasione. Bisogna controllare che non ci siano dei nidi o delle tane nelle fessure o crepe dei muri o fare attenzione alla biancheria o ai materassi in quanto possono insinuarsi in queste aree.

Sono vari i deterrenti e soluzioni anche naturali che permettono di liberarsi da questi insetti. Tra questi rimedi, vi sono sicuramente l’erba gatta o il sapone di Marsiglia e la menta che impediscono a questi insetti di entrare dal momento che non tollerano questi aromi e odori. Oltre a tutti questi rimedi, vi è una sostanza particolarmente utile ed efficace.

Per tenere lontano le cimici in casa, l’aglio è l’elemento ideale dal momento che è considerato un antibatterico naturale e antiparassitario. Il forte odore di questo elemento permette di allontanarle e quindi di sbaragliare questi insetti che terranno lontano da casa. Si consiglia di metterne qualche spicchio negli angoli di casa dove si è maggiormente sicuri che possano intrufolarsi.

Si può anche preparare una soluzione a base di acqua da far bollire e a cui aggiungere degli spicchi di aglio. Una volta portato a ebollizione, è bene inserire questa miscela in uno spruzzino per poi spruzzarla sulle foglie o negli angoli di casa in modo da liberarsene immediatamente.

Cimici in casa: repellente

Insieme ai rimedi naturali e all’aglio che permette di liberarsi delle cimici in casa, vi è un altro repellente altrettanto efficace. Si tratta di Ecopest Home, un dispositivo elettronico usato da molti consumatori che è anche l’alternativa a pesticidi o insetticidi e permette di tenere alla larga questi insetti in modo semplice e non dannoso.

Un repellente che usa l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per agire questo potere nei confronti dei parassiti. Un dispositivo che impedisce a questi insetti di entrare in casa e quindi di impedire una possibile invasione. Un repellente innocuo, indolore che non è dannoso per la salute degli esseri umani e degli animali domestici.

Ecopest Home agisce su una copertura di circa 250 metri quadrati garantendo la massima protezione h24 tutti i giorni della settimana. Usare un prodotto del genere è molto semplice dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per cominciare ad agire e funzionare correttamente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo indicato non solo per liberarsi delle cimici in casa, ma anche per altri insetti come le termiti, i pesciolini d’argento, le formiche e i roditori. Un investimento economico, inodore e silenzioso, ma anche al tempo stesso non dannoso e non impattante sull’ambiente, quindi ecologico. Non causa effetti collaterali o danni.

Un repellente che non si ordina nei negozi fisici o e-commerce in quanto esclusivo e originale. Un dispositivo da ordinare soltanto accedendo al sito ufficiale del prodotto dove il consumatore inserisce i dati all’interno del modulo per poi ricevere la chiamata dell’operatore che andrà a confermare o evadere l’ordine. Ha un prezzo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti, quindi con contrassegno al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.