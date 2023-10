Cimici in casa: come entrano e rimedi naturali

Le cimici in casa entrano da varie fessure e i rimedi come repellenti naturali le allontanano rapidamente.

Man mano che arriva a settembre e, con esso, i primi freddi e l’abbassamento delle temperature, ecco che vi è una specie di insetto che giunge nelle case per trovare calore e rifugio. Si tratta delle cimici, insetti che ormai conosciamo molto bene per le quali è utile anche sapere da dove giungono in modo da evitare una possibile invasione.

Cimici in casa

Sono tra gli insetti maggiormente detestabili, ma anche i più comuni che possano essere presenti nelle case soprattutto nel periodo che intercorre tra i primi di settembre sino a dicembre gennaio. Che siano verdi, asiatiche o anche dei letti, le cimici sono insetti che ormai fanno parte delle abitazioni.

Oltre a sapere quali sono i rimedi naturali maggiormente efficaci per allontanarle, è molto importante anche capire come arrivano all’interno delle abitazioni in modo da evitare una possibile invasione. Bisogna fare innanzitutto una distinzione tra cimice dei letti e verde.

Le cimici dei letti tendono a entrare soprattutto per nutrirsi di sangue umano dal momento che sono particolarmente attratte dall’anidride carbonica che respiriamo mentre quelle verdi, che sono le più comuni, sono solite entrare nelle case proprio in questo periodo dell’anno per ripararsi dal freddo considerando che non tollerano le basse temperature.

Considerando che l’obiettivo di entrambe le specie è completamente diverso, bisogna adottare e munirsi di soluzioni che siano assolutamente adatte in modo da impedire una loro invasione all’interno delle case e quindi rendere un ambiente il più accogliente possibile. Sapere cosa le attira permette di allontanarle ed impedire che entrino.

Cimici in casa: da dove arrivano

Verso la fine dell’estate e i primi giorni di settembre, ecco che le cimici verdi soprattutto cominciano a entrare in casa ed è facilmente intuibile la loro presenza proprio per il continuo ronzio e sbatacchiare da un angolo e dall’altra della stanza o perché si posano sulle finestre dove possono trovare un po’ di calore dal freddo che iniziano a soffrire.

In casa entrano essenzialmente per trovare un rifugio dai primi freddi e solitamente è molto facile trovarle soprattutto vicino alle piante che si trovano nei balconi o in terrazzo. Nelle abitazioni sono solite entrare dalle porte, dalle finestre o anche da delle piccole fessure che usano per riuscire a stabilirsi all’interno delle case.

Nel momento stesso in cui si porta in casa la biancheria che è stesa al sole per asciugare, è molto probabile che le cimici ne approfittino per entrare. Per questa ragione, è molto utile sbatacchiare i vari capi in modo da allontanarle evitando così l’ingresso nell’abitazione.

Dal momento che questi insetti sono soliti entrare da finestre o porte, l’uso di strumenti come le zanzariere sicuramente può aiutare dal momento che rende inefficace il loro ingresso in casa e quindi evita una loro possibile invasione e il fastidio del loro continuo ronzio.

Cimici in casa: repellente migliore

Considerando che le cimici in casa possono essere alquanto insopportabili e difficili da tollerare, il metodo migliore per allontanarle è sicuramente l’uso di un dispositivo come Ecopest Home che possa allontanarle. Questo repellente, proprio per le sue proprietà e il modo in cui è stato realizzato, permette di evitare che questi insetti entrino in casa.

Si tratta di un repellente ultra tecnologico che, sfruttando l’azione dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che viaggiano a una velocità di circa 60 MHz, permette a questi insetti di captare immediatamente questo rumore in modo che non entrino in casa e si allontanino.

Un repellente che ha già ottenuto importanti riconoscimenti, come dimostrano le recensioni dei consumatori sul sito ufficiale del prodotto. Si tratta di un investimento molto economico che non ingombra particolarmente poiché ha dimensioni compatte e contenute che permette di proteggere non solo gli esseri umani, ma anche gli animali domestici.

Fornisce una protezione totale per tutti i giorni della settimana tutte le ore del giorno e della notte ed è in grado di coprire un’area di circa 250 mq evitando così che questi insetti possano avvicinarsi a casa.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il funzionamento è molto semplice e poiché bisogna soltanto collegare Ecopest Home alla presa elettrica in modo da poter agire. Un repellente del genere funziona molto bene sia nei riguardi di insetti come le cimici, ma anche nei confronti di altre specie come per esempio le mosche, le formiche, i pesciolini d’argento, le tarme e persino i roditori.

Si rivela poi essere un elemento inodore e silenzioso, oltre che naturale dal momento che non impatta sull’ambiente in quanto privo di controindicazioni o effetti collaterali.

Per ordinarlo bisogna soltanto collegarsi al sito ufficiale del prodotto poiché è esclusivo e originale, quindi non è possibile reperirlo nei negozi fisici oppure online. Il consumatore interessato deve soltanto inserire le proprie informazioni nel modulo di riferimento per poi essere contattato dall’operatore che andrà a svolgere le operazioni di evasione conferma dell’ordine per un promozione di due confezioni al costo di 49,90€ con la possibilità di pagamento tramite PayPal, carta di credito o contanti al corriere della consegna.

