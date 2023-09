Invasione delle cimici verdi in casa: come liberarsene

La stagione autunnale, oltre alla caduta delle foglie, porta anche temperature più basse che alcuni insetti non tollerano rifugiandosi così in casa. In questo periodo è possibile assistere a un’invasione delle cimici verdi che si propagano in casa per ripararsi dai primi freddi. Scopriamo come fare per allontanarle e prevenire il loro ingresso.

Si tratta di insetti molto diffusi su tutto il territorio nazionale. Le cimici verdi, ma anche le asiatiche di colore marrone, tendono a essere presenti in casa. La loro presenza massiccia e assidua comporta una vera e propria invasione delle cimici verdi negli appartamenti e abitazioni, in generale. Sono insetti innocui, ma alquanto fastidiosi.

A differenza delle vespe o dei calabroni che possono sicuramente causare dei pomfi che danno adito a prurito, questi insetti non sono nocivi, ma il loro continuo sbatacchiare infastidisce e innervosisce. Non appena si sentono minacciati o avvertono qualche fastidio, ecco che questi insetti emanano una sostanza maleodorante alquanto difficile da cacciare.

Gli adulti delle cimici verdi tendono a distinguersi per una forma a pentagonale di questo colore o comunque tendente al giallastro, mentre le femmine sono di dimensioni più grandi rispetto alla cimice verde di sesso maschile. Durante l’inverno, il colore delle femmine è diverso in quanto si contraddistinguono per un colore rossastro-marroncino.

Possono essere nocive per le coltivazioni, soprattutto nell’orto o nel giardino dal momento che sono ghiotte di piante come il pomodoro. Tendono a pungere le foglie e i frutti andando così a disseccare la pianta. I frutti hanno poi un sapore non piacevole poiché contaminati da una sostanza che emanano dalle loro ghiandole.

Invasione delle cimici verdi in casa: consigli

In corrispondenza dell’autunno, quando le temperature cominciano a essere maggiormente fredde, ecco che, a cominciare dai primi giorni di settembre, l’invasione delle cimici verdi in casa è più presente che mai. Nelle abitazioni e negli appartamenti entrano perché sono alla ricerca di un clima più caldo e, in casa, sono sicure di trovarlo.

Amano molto il tepore e infatti si trovano spesso nei pressi della luce o a fonti di calore come il termosifone oppure vicino ai bordi del televisore dove possono trovare riparo e rifugio dal freddo dal momento che non riescono a tollerarlo. Si trovano anche tra i panni stesi ad asciugare, tra le tende, nelle pareti che sono maggiormente esposte al sole.

Le zanzariere sono soltanto una delle possibili soluzioni per frenare l’invasione delle cimici verdi in casa. Fungono da barriera per cui evitano di entrare e di occupare tutti gli spazi della casa. Coloro che hanno piante sul balcone o terrazzo, devono pulire bene le foglie poiché questi insetti vanno a depositare le uova.

Invasione delle cimici verdi in casa: repellente

A volte, succede che questi rimedi non sempre si rivelino la soluzione migliore e più idonea. Per frenare l’invasione delle cimici verdi si consiglia di affidarsi a un rimedio maggiormente efficace e duraturo nel tempo. Il rimedio migliore, consigliato da consumatori, è Ecopest Home, un repellente che si distingue da altri perché ecologico.

Un dispositivo che è considerato innovativo, ma anche tecnologico dal momento che sfrutta la potenza e le proprietà dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che, con la velocità di 50-60 MegaHertz, permettono di allontanare questi insetti in modo da godere di un ambiente, nella propria casa, maggiormente accogliente.

Un repellente privo di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale, non solo perché naturale ed ecologico, ma anche per via del fatto che non va a nuocere gli esseri umani o animali domestici. Un dispositivo che è valido sia per insetti come le cimici verdi, ma anche per specie quali le mosche, gli scarafaggi, le formiche, compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Per fare in modo che funzioni bisogna semplicemente tenerlo collegato alla presa di corrente per agire rapidamente. Un dispositivo come Ecopest Home aiuta a tenere lontano questi insetti e parassiti grazie al fatto che fornisce una protezione h24 7 giorni su 7 in un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati.

Un investimento economico, ma di qualità, silenzioso e inodore, per cui non emette odori e suoni quando si decide di accenderlo.

Questa formula risulta essere esclusiva e originale per cui non reperibile nei negozi fisici o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto. Il consumatore si collega alla pagina compilando il modulo con le proprie formalità per poi attivare la promozione di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

