Cimici verdi: come evitare l'ingresso a settembre

Il mese di settembre, purtroppo, coincide non soltanto con il ritorno alla routine, ma anche con una serie di ospiti che risultano essere alquanto comuni e familiari in casa. In questo periodo, le cimici verdi iniziano a farsi sentire, ma alcuni accorgimenti aiutano sicuramente a rendere l’ambiente meno ospitale a questi insetti.

Cimici verdi in casa

Purtroppo è inevitabile, con settembre ormai giunto, vi è un problema da affrontare. Questa stagione e questo mese coincide con il ritorno delle cimici verdi che si presentano soprattutto in casa dove possono trovare il giusto riparo e rifugio dall’arrivo dei primi freddi e delle temperature basse che cominciano a sopraggiungere.

Si tratta di insetti che non sono nocivi o rappresentano danno per gli esseri umani, ma non appena si decide di schiacciarle ecco che emanano un odore poco piacevole. Oltre alla puzza terribile che è un tratto della loro specie, è facile riconoscerle anche per il continuo sbatacchiare che rappresenta la loro via di fuga

Sebbene in natura esistano varie specie, come l’asiatica oppure quella dei letti, le cimici verdi sono sicuramente le più comuni e quelle maggiormente presenti all’interno dell’abitazione dove sono attratte soprattutto dall’odore del bucato pulito steso ad asciugare e dove si depositano più facilmente per avere accesso libero in casa.

Riuscire ad allontanarle o eliminarle non è affatto semplice, ma per evitare che la propria abitazione diventi un luogo infestato o invaso da questi insetti è bene procedere in maniera attenta con i giusti accorgimenti.

Cimici verdi in casa: consigli

Dal momento che insetti come le cimici verdi sono presenti soprattutto in casa in questo periodo, e considerando che riuscire a eliminarle può essere alquanto difficile, è possibile optare per degli accorgimenti e soluzioni che impediscano a questi parassiti di entrare in casa e invaderla.

Per esempio, l’uso delle zanzariere da mettere soprattutto alle finestre o alle porte di casa è sicuramente il primo passo da adottare in quanto tiene lontano non solo questi insetti che sono tipici di questa stagione, ma anche altri parassiti come le mosche che possono entrare e disturbare.

Ogni volta è poi consigliabile fare particolarmente attenzione al bucato. Quindi, quando si stende i panni ad asciugare per poi raccoglierli una volta asciutti, è bene sbattere in modo da eliminare e allontanare le cimici verdi che qui si allontanano proprio perché attratte dal profumo del pulito.

Nel caso questi suggerimenti non dovessero funzionare è bene poi munirsi di repellenti naturali come per esempio l’aglio in spicchi e inserire magari in uno spray in modo poi da spruzzare nei luoghi dove questi insetti vanno a depositarsi. Le piante aromatiche come per esempio il rosmarino sono invise a questi parassiti per cui se ne allontanano rapidamente.

Cimici verdi in casa: repellente tecnologico

Per allontanare le cimici verdi che cominciano a palesarsi in questo periodo dell’anno ed evitare che invadano le stanze della propria casa, oltre ai rimedi naturali è consigliabile anche un’altra soluzione che è ritenuta maggiormente efficace dagli stessi consumatori che la consigliano.

Si tratta di un repellente naturale quale Ecopest Home che ha il compito di tenerle lontane in modo del tutto semplice. Un dispositivo originale e tecnologico che funziona grazie all’uso dell’interferenza magnetica ed ultrasuoni che fanno in modo che questi insetti, ma anche altri si allontanino immediatamente dalla propria abitazione.

Una soluzione valida anche perché è considerata un’alternativa salutare all’uso di pesticidi e insetticidi che non fanno altro che arrecare danni. Questo dispositivo permette infatti di avere un ambiente accogliente e tranquillo in casa liberandola per sempre dall’invasione di questo tipo di insetti. La presenza di un repellente del genere non è affatto nociva proprio perché è naturale ed è efficace per proteggere sia gli esseri umani che gli animali domestici.

Ecopest Home agisce infatti su una superficie di 250 metri quadrati, quindi in grado di garantire una buona copertura e ha una protezione per tutte le ore del giorno e della notte tutti i giorni della settimana. Ecologico, quindi non impatta sull’ambiente. Risulta essere particolarmente silenzioso e inodore, per cui non emana fastidio o cattivi odori quando lo si accende anche perché bisogna semplicemente attaccarla alla presa di corrente affinché funzioni.

Un repellente che è in grado di allontanare in maniera definitiva, non solo insetti come le cimici verdi, ma anche altre specie quali gli scarafaggi, le blatte, le tarme, persino i roditori.

Ordinare questo dispositivo è molto semplice poiché non è disponibile, per l’esclusività e originalità, nei negozi fisici oppure virtuali, ma soltanto collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto. Qui il consumatore interessato all’acquisto inserisce i dati nel modulo compreso l’indirizzo di casa per poi ricevere la chiamata dell’operatore che contribuisce all’evasione dell’ordine approfittando di un’offerta promozionale di due confezioni al costo di 49,90€ con il pagamento anticipato tramite PayPal e carta di credito o direttamente in contanti, quindi contrassegno al corriere non appena giunge a casa per la consegna.

