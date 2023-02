Cimici verdi in casa e sui panni stesi: cause e rimedi

Cimici verdi in casa e sui panni stesi: cause e rimedi

Cimici verdi in casa e sui panni stesi: cause e rimedi

I panni stesi al sole, il tepore delle case sono un invito per le cimici verdi che entrano in casa, ma i rimedi naturali li allontanano rapidamente.

In casa può capitare di non essere soli, ma di avere degli ospiti non particolarmente graditi e accoglienti. In questo periodo e soprattutto durante i mesi di ottobre e novembre, giungono le cimici verdi che entrano in casa attaccandosi ai vestiti e al bucato steso ad asciugare. Scopriamo come allontanarle e i rimedi adatti.

Cimici verdi in casa e sui panni

Sono insetti un po’ diffusi su tutto il territorio nazionale e la casa è sicuramente il loro luogo ideale. Le cimici verdi sono insetti molto piccoli e innocui, ma parecchio fastidiosi dal momento che disturbano con il loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro disturbando con il loro rumore e presenza.

Ciò che maggiormente infastidisce l’uomo è la sostanza maleodorante che emanano nel momento in cui si sentono minacciate oppure infastidite. Hanno una forma pentagonale di colore verde chiaro o giallastro, mentre le femmine hanno un aspetto molto più grande rispetto ai maschi e durante la stagione invernale possono passare a un colore rossastro.

Durante il periodo di fine estate e inizio autunno, è assolutamente normale trovare le cimici verdi in casa oppure sui panni stesi ad asciugare. Possono danneggiare le coltivazioni e i frutteti, anche se sono innocue per l’uomo. Sono insetti che tendono a diffondersi un po’ in tutta Europa e amano molto i climi temperati, anche se alcuni esemplari riescono a resistere anche a temperature rigide.

Le femmine, rispetto al sesso maschile, sono in grado di sopravvivere maggiormente ai climi rigidi e freddi. Ci sono ovviamente diversi rimedi e metodi naturali per allontanarle da casa ed evitare la loro presenza negli ambienti.

Cimici verdi in casa e sui panni stesi: cause

In casa entrano da finestre e porte, ma bisogna anche prestare la massima attenzione al bucato, quindi ai panni stesi ad asciugare al sole dal momento che le cimici verdi tendono a impregnarsi e attaccarsi ai tessuti dei vestiti e degli indumenti. Da lì il passo per entare poi in casa è breve perché riescono a mimetizzarsi molto bene tra il bucato.

I mesi di settembre e ottobre, quindi subito dopo il periodo estivo, con l’approssimarsi della stagione autunnale, questi insetti giungono in casa dal momento che risentono del calo delle temperature. Negli appartamenti e abitazioni trovano il giusto tepore e calore di cui hanno bisogno per continuare la sopravvivenza della specie.

Hanno bisogno di temperature più miti e il calore che si respira nelle case è assolutamente l’ideale per le cimici verdi. In casa cercano di nascondersi e ripararsi in ogni angolo trovando un clima caldo. Infatti, non è un caso che sia possibile trovarle vicino a fonti di luce o di calore dove possono riscaldarsi dalle temperature rigide.

Amano molto il tepore che si respira nelle case e per questo è possibile trovarle tra i panni stesi ad asciugare, le tende, ma anche le pareti esposte al sole e durante le ore serali vicino alle luci o altre fonti di illuminazione.

Cimici verdi in casa e sui panni: rimedio

Oltre a prestare attenzione al bucato e ai panni stesi ad asciugare dove sicuramente le cimici verdi trovano riparo per poi entrare in casa, sono diversi i rimedi da adottare per allontanarle. Il più efficace e il meno invasivo rispetto a pesticidi o veleni è sicuramente un repellente come Ecopest Home, un dispositivo a ultrasuoni.

Un repellente che garantisce la giusta protezione h24 per tutti i giorni della settimana e rende l’ambiente di casa maggiormente accogliente e vivibile per tutti. Gli ultrasuoni sono inudibili all’orecchio umano, ma gli insetti riescono a captarlo benissimo per cui se ne allontanano rapidamente senza usare veleni e pesticidi vari dannosi per l’uomo ed animali domestici.

Per questo è riconosciuto da esperti e consumatori, il miglior dispositivo contro le cimici verdi in casa e sui panni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo dispositivo si caratterizza per un design molto piccolo e compatto per cui è possibile portarlo anche in viaggio. Un dispositivo che non è nocivo o dannoso per gli esseri umani e animali domestici, in generale. Tiene a distanza, non solo le cimici verdi, ma anche altri insetti come scutigere, formiche, compreso le blatte e i topi.

Bisogna soltanto attaccarlo alla presa elettrica affinché cominci a funzionare e allontanare questi parassiti che entrano in casa. È ecologico, quindi privo di danni all’ambiente, sicuro, silenzioso e inodore poiché non causa disturbo o emana cattivi odori.

Il consumatore interessato all’acquisto di Ecopest Home deve semplicemente collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i dati per la certezza di un dispositivo originale ed esclusivo. L’operatore andrà a telefonare per confermare l’ordine ed evaderlo approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento alla consegna, in contanti oppure tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.