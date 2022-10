Cimici verdi: perché entrano in casa e come allontanarle

Le cimici verdi possono entrare in casa attirate dal caldo e dalla luce e per eliminarle sono necessari metodi, come il repellente a ultrasuoni.

Non appena le temperature autunnali cominciano a diventare più fredde, in casa compaiono degli insetti che cercano protezione. Sono le cimici verdi che entrano in casa in modi diversi, ma i giusti rimedi e soluzioni permettono di tenerle alla larga dalle abitazioni e concedersi la tranquillità domestica.

Cimici verdi

Sono insetti che, in questi ultimi anni, si sono diffusi moltissimi in Italia. Le cimici verdi, sebbene non siano assolutamente nocive e pericolose per l’uomo, possono causare dei danni alle piante. quando si parla di questi insetti, la prima cosa a cui si pensa è l’odore sgradevole che emanano nel momento in cui vengono disturbate o schiacciate.

L’odore non particolarmente gradito per gli esseri umani è fondamentale per questi insetti poiché funge da barriera protettiva per attacchi di eventuali nemici o predatori. Si riconoscono facilmente proprio per il loro colore verde e la forma pentagonale a scudo. Sono insetti che si possono notare anche a occhio nudo e in grado di raggiungere una lunghezza di 15 millimetri.

La femmina è un po’ più grande rispetto al maschio e, a differenza della cimice di sesso maschile, resiste molto meglio alle basse temperature. Un insetto molto prolifico che tende ad accoppiarsi verso il periodo primaverile con le femmine che possono deporre fino a 400 uova per volta per poi schiudersi in un massimo di 20 giorni circa.

Chi ha un orto o giardino, dovrebbe controllare molto bene le foglie delle piante poiché qui si possono trovare le uova che le cimici hanno deposto e che sono sul punto di schiudersi. Un parassita delle piante che può danneggiarle e rovinarle.

Cimici verdi in casa

Man mano che le temperature cominciano ad abbassarsi e il freddo si sta cominciando a farsi sentire, ecco che nei mesi autunnali, dalle porte e le finestre di casa, ma anche dalle fessure o crepe dei muri, le cimici possono giungere in casa. Solitamente entrano nelle abitazioni per ripararsi e proteggersi dal freddo.

Nel momento in cui entrano in casa, il loro obiettivo non è attaccare o pungere l’essere umano, bensì cercare un luogo accogliente. Non è un caso infatti che le cimici verdi vadano vicino a fonti di calore o alle lampade proprio per cercare il calore e il tepore di cui hanno bisogno per affrontare nel modo migliore la stagione autunnale e invernale.

Le case sono prese d’assalto da questi insetti che cercano delle temperature e un clima più mite. In casa si possono trovare un po’ ovunque: dai panni stesi ad asciugare che si consiglia di controllare prima di portarlo in casa alle tende passando per le pareti esposte al sole oppure alle luci durante l’orario serale.

Diverse le soluzioni e rimedi naturali per allontanarle da casa: dal sapone di Marsiglia sino all’aglio, un antiparassita il cui odore risulta sgradevole alle cimici per cui se ne allontanano rapidamente. si possono anche installare delle zanzariere nelle zone di maggior accesso alle cimici, quali le finestre e le porte per evitare che entrino.

