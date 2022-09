Cimici verdi in casa: come entrano e come allontanarle

Il calore delle nostre abitazioni, ma anche la certezza di trovare un luogo sicuro spinge le cimici verdi a entrare in casa e proteggersi dal freddo.

In autunno, complice le temperature basse, vi sono insetti che si intrufolano in casa per cercare riparo. Tra i tanti, le cimici verdi sono i più comuni. Sono particolarmente fastidiosi e si possono allontanare con rimedi naturali e utili accorgimenti. Vediamo come allontanarle e le cause per cui arrivano in casa.

Cimici verdi in casa

Sono tra gli insetti maggiormente comuni nel periodo autunnale. Si tratta delle cimici verdi che giungono in casa ed è facilissimo sentire la loro presenza a causa del rumore che dal momento che cercano un luogo protetto e sicuro. Non sono insetti che piacciono particolarmente sia per motivi igienici che estetici.

Durante questo periodo dell’anno, sono davvero presenti in misura maggiore rispetto ad altri momenti. In casa è possibile trovarle un po’vunque: dalle finestre della camera, nei letti ed entrano per le finestre o le porte lasciate leggermente aperte o socchiuse. Non sono pericolose per l’essere umano, ma emettono un odore particolarmente intenso che attira i predatori.

Nelle nostre abitazioni, le cimici verdi possono entrare da qualsiasi luogo e nascondersi in crepe o fessure. Sono alquanto fastidiose perché si attaccano ai vestiti e alle tende e, nel momento in cui sono disturbate, emettono una sostanza alquanto maleodorante. Si riescono a mimetizzare molto bene proprio per il loro colore.

È possibile trovarle anche tra il bucato e i panni stesi ad asciugare. La verde è l’esemplare maggiormente comune in casa, ma vi sono anche le cimici da letto oppure le marroni, note anche come asiatiche.

Cimici verdi in casa: cause

Prima di capire quali sono i rimedi adatti per allontanare le cimici verdi e impedire che entrino in casa, è bene anche individuare le cause per cui le abitazioni sono il loro luogo e habitat preferito. In autunno si trovano diversi esemplari in casa perché, sentendo i primi freddi, tendono a proteggersi trovando un riparo protetto e sicuro in cui ripararsi dalle temperature basse.

Sono anche attratte dalla polvere e non amano molto il profumo dei vari detergenti per la casa che si è soliti usare in casa. Eliminare qualsiasi granello o residuo di sporco e polvere, soprattutto negli angoli più difficili, è sicuramente un rimedio per tenerle lontane dalle abitazioni. Per sopravvivere al freddo dell’inverno, possono essere presenti dietro i mobili o le fessure.

In casa entrano per deporre le uova e trovare luoghi caldi dove poter svenare non appena la stagione invernale termina. Una volta che si sentono al sicuro nelle abitazioni attendono l’arrivo della primavera. Il calore all’interno della casa le porta a svegliarsi dal letargo e girare intorno ai lampadari o ad altre fonti luminose per riscaldarsi.

Per poterle allontanare, è consigliabile pensare all’uso di zanzariere da installare nelle finestre o porte di casa impedendo l’ingresso a questi insetti. Si consiglia di dare una occhiata al bucato prima di riportarlo in casa perché possono trovarsi proprio qui le cimici verdi. Ci sono poi rimedi naturali come l’aglio, un ottimo antiparassitario o il sapone di Marsiglia da spruzzare nelle zone in cui en trano.

Cimici in casa: miglior rimedio naturale

