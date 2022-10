Invasione di cimici verdi in casa: cosa fare senza pesticidi

I prodotti naturali come l'aglio e il sapone di Marsiglia, insieme a un repellente a ultrasuoni, evitano l'invasione di cimici verdi in casa.

Mai come quest’anno, come ammettono anche gli esperti, vi è stata una invasione di cimici verdi che giungono in casa passando da fessure o dalle finestre oppure dalle porte. Cerchiamo di capire come eliminarle evitando l’uso dei pesticidi e di veleni, ma affidandosi soltanto a rimedi semplici e naturali.

Invasione di cimici verdi in casa

In quest’ultimo periodo, molte abitazioni sia nei paesi, ma anche in città, hanno subito una invasione di cimici verdi, piccoli insetti che giungono a infastidire con il loro ronzio. Nelle abitazioni è possibile trovarle un po’ ovunque: da dietro le finestre o le porte, ma anche nei tendaggi. Sono insetti che emanano un odore nauseante se schiacciate.

Entrano in casa perché attratte dal calore e dalla luce. Durante la stagione autunnale e quando le temperature cominciano ad abbassarsi, ecco che questi insetti sopraggiungono dando fastidio. Possono anche fare il loro ingresso nelle abitazioni nascoste dai panni stesi che poi si raccolgono e dove si nascondono bene tra il bucato.

Sono insetti diffusi un po’ ovunque, anche se tendono a prediligere i climi temperati e le abitazioni proprio perché non riescono a tollerare il freddo. Per questa ragione, entrano in casa per trovare un clima più caldo e accogliente dove possono arrivare a sostare fino alla fine dell’inverno e allontanarsi soltanto in primavera e con le giornate più calde.

Tra settembre e ottobre cercano ambienti più caldi e le nostre abitazioni rappresentano il loro rifugio ideale. Forse anche il cambiamento climatico, l’eccessivo caldo della stagione estiva ha portato a una massiccia presenza delle cimici verdi e, quindi, a una invasione alquanto importante nelle case.

Invasione di cimici verdi in casa: consigli

Per cercare di limitare l’invasione di cimici verdi all’interno della propria casa, vi sono alcuni accorgimenti che sarebbe bene adottare. Alcuni consigliano soluzioni ecofriendly e naturali come acqua calda e sapone da mettere su uno spruzzino per poi spruzzare nei luoghi di maggiore accesso di questi insetti, come le finestre e i balconi.

Nei giardini si possono avvicinare a causa delle piante dal momento che le foglie sono una delle loro principali fonti di sostentamento. Si possono adottare dei rimedi naturali come l’aglio, considerato un antiparassita che le allontana dal giardino, ma anche dal proprio appartamento. Si consiglia di piantare dei bulbi o anche preparare un decotto da spruzzare nelle ore serali.

Si può anche preparare un infuso a base di acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare su piante e vetri, ecc. Un odore che è alquanto fastidioso per le cimici verdi per cui si allontanano immediatamente dalla propria casa e anche dal giardino. Molto utile controllare anche le piante poiché possono mimetizzarsi molto bene tra le foglie.

Per impedire l’accesso alla cimice in casa ed evitarne l’invasione, bisogna installare delle zanzariere alle finestre tenendole sempre chiuse. Una barriera molto efficace contro le cimici verdi, ma anche verso qualsiasi altro infestante. Non lasciare mai del cibo all’aperto in quanto l’odore potrebbe espandersi e, quindi, attirarle verso casa.

Invasione di cimici: rimedio

Le soluzioni naturali non sempre sono considerate efficaci e durature nel tempo per combattere e contrastare l’invasione di cimici verdi in casa. Per impedirne l’ingresso, è bene optare per un prodotto considerato la giusta alternativa ai pesticidi e veleni che contengono sostanze tossiche. Il rimedio migliore, al momento, è Ecopest Home che funziona molto bene.

I consumatori ne parlano in maniera positiva, come è possibile leggere dalle recensioni sul sito ufficiale. Una soluzione semplice, ma anche molto potente dal momento che è in grado di coprire spazi fino a 250 metri quadrati. Un dispositivo a ultrasuoni che garantisce un ambiente tranquillo e sereno a tutta la famiglia per tutti i giorni della settimana.

Grazie ai suoi benefici immediati nel tenere lontano le cimici e la sua sicurezza, è definito il miglior rimedio naturale con gli insetti in casa

Con una modica somma è possibile sfruttare tutti i benefici di questo repellente dalle dimensioni contenute che basta collegare semplicemente alla corrente. Innovativo, perché a ultrasuoni che allontana le cimici verdi casa. Ecologico, in quanto non usa batterie e, quindi, evita di danneggiare l’ambiente circostante.

Ecopest Home è inodore: al momento dell’accensione non scatena nessun odore, è silenzioso ed è sicuro sia per gli esseri umani, ma anche per gli stessi animali domestici che soggiornano nell’appartamento. Elimina e allontana qualsiasi insetto infestante: dalle cimici verdi, appunto, ma anche scarafaggi, ragni e formiche, compreso i roditori.

