Cinema: Verducci, 'governo Meloni il peggior nemico'

Roma, 11 nov (Adnkronos) – "Dal retroscena di Giovanna Vitale uscito stamattina su Repubblica si palesa quanto già era chiaro: il Ministero della Cultura del Governo Meloni è il peggior nemico del Cinema Italiano. Allo stesso modo di come era successo con Sangiuliano, è lo stesso Ministero guidato da Giuli ad aver chiesto i tagli al settore, addirittura più pesanti di quelli devastanti che sono nero su bianco in Legge di Bilancio".

Lo dice il senatore del Pd Francesco Verducci, della commissione Cultura del Senato.

"Tagli che uccideranno il Cinema italiano, che costeranno migliaia di posti di lavoro e avranno una pesante ripercussione negativa sul nostro PIL, sul nostro made in Italy, sulla immagine dell'Italia nel mondo. È veramente assurdo che si svolgano in queste ore tavoli al Ministero per recuperare a parole tagli che nei fatti il Ministero stesso di Giuli e Borgonzoni ha avallato", prosegue.

"L'unico modo di sanare questo assurdo intento punitivo del Governo Meloni contro un settore decisivo per la nostra economia e per il nostro pluralismo culturale è ripristinare per intero il fondo per Cinema e Audiovisivo, senza patetiche e inaccettabili scappatoie”, conclude Verducci.