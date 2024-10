Clarissa Burt è stata la prima a lasciare la 18esima edizione del Grande Fratello e, questa settimana, ha concesso un’intervista dettagliata a Chi. All’interno del settimanale di Alfonso Signorini, ha discusso gli uomini presenti nella Casa, svelando che l’unico che l’avrebbe colpita sarebbe stato… Javier Martinez! “Chi mi intrigava? Se avessi ancora 30 anni direi Javier, poiché è dolce come Massimo [Troisi, ndr], affascinante, discreto, attento, elegante, insomma, un vero bel ragazzo. Shaila se n’è accorta e ha fatto spazio a Lorenzo (ride, ndr). Dico ‘se avessi 30 anni in meno’ perché, insomma, potrei essere la loro nonna. In effetti, un’altra cosa bella che porterò dalla Casa è che, nonostante la differenza d’età, mi chiamavano “zia” e non “nonna”, il che è un bel complimento!”.

Riguardo a Clayton Norcross, Clarissa lo descrive come “il classico americano”. Dopo la sua uscita, Clayton ha ammesso di sentire la sua mancanza, ma tra i due over americani era nato solo un bel legame di amicizia. “Clayton? È il tipico ragazzo biondo californiano con occhi azzurri. È una persona in gamba, molto carino e dolce, ma ha un’appetito smisurato. Sta creando un po’ di confusione perché vuole mangiare sempre; se ci sono 20 yogurt, ne consuma 3 al giorno, e questo può posare un problema agli altri. Anche Lorenzo tende a urlare e aumentare il volume”. E io che pensavo di fare il tifo per loro!