Una classifica stilata dal Governance Poll 2024 rivela la lista dei sindaci e dei governanti più apprezzati del 2024 in Italia.

Anche quest’anno il Governance Poll 2024 si è occupato di stilare una classifica dei sindaci più amati d’Italia del 2024. Si tratta del ventesimo anno consecutivo per l’indagine realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Quest’anno, il podio dei primi cittadini offre non poche novità, scopriamoli insieme.

Sindaci più amati d’Italia del 2024: la top 3

In testa alla classifica troviamo il sindaco di Parma, Michele Guerra, che con un indice di gradimento del 63% si piazza in prima posizione. Lo scorso anno il primo cittadino aveva ottenuto una percentuale simile, ma non era bastata a farlo diventare il numero uno.

Al secondo posto troviamo invece Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, al 62%, che ha visto il suo indice di gradimento aumentare del 5,5%.

La medaglia di bronzo va invece al primo cittadino di Ravenna, Michele De Pascale, con il 61% delle preferenze ed un aumento complessivo rispetto allo scorso anno dell’11%.

Sindaci più amati d’Italia del 2024: un quarto posto affollato

Se il podio è stato facilmente classificabile, la stessa cosa non si può dire del quarto posto della classifica, che vede insieme ben sette sindaci che hanno preso la stessa percentuale di gradimento, ovvero il 60%. Ecco la lista completa dei primi cittadini che si sono fermati al quarto posto: