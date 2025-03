Clima: Nauru vende cittadinanza per finanziare progetti contro innalzamento mare

Yaren, 5 mar. (Adnkronos) - Nauru, una nazione insulare che si estende per nemmeno 13 chilometri quadrati nell'Oceano Pacifico sud-occidentale, mette in vendita la cittadinanza per 105mila dollari (quasi 100mila euro). Il prezzo richiesto per un 'passaporto d'oro' della piccola i...

Yaren, 5 mar. (Adnkronos) – Nauru, una nazione insulare che si estende per nemmeno 13 chilometri quadrati nell'Oceano Pacifico sud-occidentale, mette in vendita la cittadinanza per 105mila dollari (quasi 100mila euro). Il prezzo richiesto per un 'passaporto d'oro' della piccola isola della Micronesia a 4mila chilometri a nord est di Sydney è molto elevato, ma il fine è nobile: l'obiettivo è infatti quello di raccogliere fondi per finanziare progetti contro l'azione del clima, che minaccia l'isola di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare, delle mareggiate e dell'erosione costiera.

La terza nazione più piccola del mondo non ha le risorse per proteggersi dalla crisi climatica. Secondo il governo, la vendita della cittadinanza contribuirà a raccogliere i fondi necessari per un piano che mira a trasferire il 90% dei circa 12.500 abitanti dell'isola in zone più elevate e a costruire una comunità completamente nuova.

"Mentre il mondo dibatte sull'azione per il clima, dobbiamo adottare misure proattive per garantire il futuro della nostra nazione", ha detto alla Cnn il presidente di Nauru, David Adeang. I passaporti costeranno un minimo di 105mila dollari, ma saranno proibiti per le persone con determinati precedenti penali. Un passaporto di Nauru offre accesso senza visto a 89 paesi, tra cui Regno Unito, Hong Kong, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Pochi dei nuovi titolari di passaporto avranno probabilità di visitare la remota Nauru, ma la cittadinanza consentirà di condurre "vite globali", ha affermato Kirstin Surak, professore associato di sociologia politica alla London School of Economics e autore di The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires . Ciò può essere particolarmente utile per coloro che hanno passaporti più restrittivi, ha detto alla Cnn.

Per Nauru, questo programma viene presentato come un'opportunità per garantire il futuro dell'isola, che ha una storia difficile e oscura. Nauru è stata sfruttata a cielo aperto per estrarre fosfati dall'inizio del 1900. Per quasi un secolo, il paesaggio è stato scavato dai minatori, lasciando il centro dell'isola un paesaggio quasi sterile di rocce frastagliate. Circa l'80% dell'isola è diventato inabitabile, il che significa che la maggior parte delle persone vive ora concentrata lungo le coste, esposta all'innalzamento del livello del mare, che qui sta aumentando a un ritmo più rapido rispetto alla media globale. Una volta esaurito il fosfato, Nauru ha cercato nuove fonti di reddito. Dall'inizio degli anni 2000, è servito come sito di detenzione offshore per rifugiati e migranti che tentavano di stabilirsi in Australia, un programma ridimensionato dopo la morte dei detenuti. Ora l'isola è al centro di un controverso piano per estrarre dalle profondità marine materiali utili alla transizione verde.

Secondo gli atti di una causa intentata nel 2023 contro Sam Bankman-Fried, l'imprenditore di criptovalute ora caduto in disgrazia aveva lanciato un piano per acquistare l'isola e costruire un bunker per sopravvivere a un'apocalisse. Tuttavia, per la gente del posto, Nauru non sembra affatto una meta a prova di futuro. "Molte persone che risiedono sulla costa hanno già perso molta terra, alcune hanno avuto le loro case completamente sommerse dalle maree e hanno perso tutto", ha affermato in una dichiarazione Tyrone Deiye, cittadino di Nauru e ricercatore presso la Monash Business School in Australia.

Nauru prevede di ricavare circa 5,6 milioni di dollari (circa 5,2 milioni di euro) dal programma nel suo primo anno, per poi arrivare a circa 42 milioni di dollari (quasi 40 milioni di euro) all'anno. Verrà incrementato gradualmente "mentre valutiamo eventuali conseguenze indesiderate o impatti negativi", ha affermato Edward Clark, ceo del Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program. Il successo del programma dipenderà da come "i ricavi vengono incanalati nel paese e a cosa servono", ha detto Surak. Ciò significa controllo e trasparenza su dove vanno i fondi e impedire alle persone a cui altrimenti sarebbe proibito ottenere il passaporto di pagare i funzionari in nero per ottenerne uno, ha aggiunto.

Un precedente programma di vendita della cittadinanza, avviato a metà degli anni Novanta, fu travolto da uno scandalo, con l'arresto nel 2003 in Malaysia di due presunti terroristi di Al Qaida in possesso di passaporti di Nauru. Il governo afferma che il controllo del programma sarà rigoroso ed escluderà coloro che provengono da paesi designati come ad alto rischio dalle Nazioni Unite, tra cui Russia e Corea del Nord. Le partnership con organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale, forniranno "competenza e supervisione", ha affermato il presidente Adeang. Nauru non è il primo paese a cercare di finanziare l'azione per il clima vendendo passaporti. La nazione caraibica di Dominica, che vende la cittadinanza dal 1993 , ha recentemente dichiarato di usare parte del ricavato per finanziare il suo "impegno a diventare il primo paese al mondo resiliente al clima entro il 2030".