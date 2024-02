Clima: Schlein, 'da governo 0 euro, non si può continuare a spendere solo dopo emergenze'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Questo è un confronto molto prezioso, stiamo ospitando qui al Pd competenze importanti settore per settore, tema per tema per costruire un visione che tenga insieme giustizia sociale e giustizia climatica, noi vogliamo unire alla lotta alle disuguaglianze a q...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Questo è un confronto molto prezioso, stiamo ospitando qui al Pd competenze importanti settore per settore, tema per tema per costruire un visione che tenga insieme giustizia sociale e giustizia climatica, noi vogliamo unire alla lotta alle disuguaglianze a quella contro l'emergenza climatica". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'incontro 'Acqua e terra nella crisi climatica. Una nuova governance per il territorio' in corso al Nazareno.

"L'emergenza climatica colpisce di più le fasce più povere. E le prime fasce da supportare nella conversione ecologica sono quelle più fragili che sono anche le più spaventate. Altre forze politiche cavalcano queste paure ma come abbiamo detto in questi giorni di fronte alle proteste degli agricoltori non è negando l'emergenza climatica che si aiuta l'impresa agricola, prime vittime proprio dell'emergenza climatica".

"La politica non può essere disattenta. E' stato un fatto commissario per la Siccità ma non si è ancora capito cosa stia facendo e il governo nella manovra non ha messo un euro contro l'emergenza climatica. Non possiamo continuare ad essere un paese che spende quattro volte, dopo le emergenze, quello che spende prima per la prevenzione".