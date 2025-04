Clima: Ultima generazione bloccò strade a Milano, tutti assolti

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Sono stati tutti assolti "perché il fatto non sussiste" i cinque imputati di Ultima Generazione che il 6 ottobre 2022 hanno creato problemi al traffico di Milano, bloccando l'ingresso di via Palmanova che conduce alla Tangenziale Est, per chiedere ...

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Sono stati tutti assolti "perché il fatto non sussiste" i cinque imputati di Ultima Generazione che il 6 ottobre 2022 hanno creato problemi al traffico di Milano, bloccando l'ingresso di via Palmanova che conduce alla Tangenziale Est, per chiedere al governo di "non investire più nelle energie fossili". I cinque appartenenti al gruppo che promuove azioni di disobbedienza contro il cambiamento climatico erano a processo, con rito abbreviato, davanti al Tribunale di Milano per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Si tratta dell'ultimo processo per episodi che vedono protagonisti i sostenitori di Ultima Generazione.