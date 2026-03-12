Colite ulcerosa,  Mulè (Fi): ‘accompagnare pazienti con percorsi multidisciplinari’

“La colite ulcerosa è una patologia che interessa i giovani adulti, e abbiamo il dovere di non lasciarli soli, accompagnandoli in un percorso che non sia solo medico, ma che coinvolga caregiver ed équipe multidisciplinari capaci di supportarli nel loro cammino”. Lo ha detto Giorgio Mulè, depu...

“La colite ulcerosa è una patologia che interessa i giovani adulti, e abbiamo il dovere di non lasciarli soli, accompagnandoli in un percorso che non sia solo medico, ma che coinvolga caregiver ed équipe multidisciplinari capaci di supportarli nel loro cammino”. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo a Roma alla presentazione della campagna “Colite ulcerosa, Io esco”.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=scNNLMEzOmQ[/embed]