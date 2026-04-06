Come le minacce variabili di Trump stanno complicando la pace con l'Iran

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha ribaltato equilibri già fragili e ha messo in luce quanto la strategia americana, guidata dall’amministrazione di Donald Trump, sia capace di alterare percezioni e decisioni internazionali. In poche settimane il conflitto ha provocato perdite umane rilevanti, danni a infrastrutture cruciali e una forte impennata dei prezzi dell’energia e dei fertilizzanti, con effetti concentrati sulle economie più vulnerabili. Le dichiarazioni pubbliche del presidente — spesso minacciose e prive di calendari chiari — aumentano la sensazione che il mondo sia, letteralmente, «in bilico».

Di fronte a questa realtà, molte capitali cercano una soluzione che riporti stabilità senza cedere a pressioni che possano esasperare ulteriormente la situazione. L’Iran ha dimostrato la capacità di trattenere il controllo sullo Stretto di Hormuz e di coordinare risposte tramite alleati regionali che agiscono come moltiplicatori di forza. Nel frattempo, dall’altra parte, l’amministrazione statunitense alterna minacce di colpire l’infrastruttura energetica iraniana con aperture a negoziati mediati da terzi, creando uno scenario in cui il confine tra offerta di pace e escalation militare è estremamente labile.

Il terreno militare e le capacità iraniane

Sul piano operativo l’Iran ha mostrato resilienza grazie a un ampio arsenale di missili e droni, oltre a una rete di alleanze che comprende forze in Iraq, in Libano e i movimenti yemeniti. Questo equilibrio conferisce a Teheran la possibilità di disturbare traffici marittimi e rotte energetiche, con conseguenze dirette sui mercati globali. A ciò si aggiunge il sostegno tecnico ricevuto da attori esterni, che ha permesso a Teheran di affinare la precisione dei suoi sistemi di attacco. In pratica, anche senza disporre di una supremazia militare totale, l’Iran riesce a imporre costi strategici agli avversari.

Impatto su rotte e forniture

La minaccia concreta allo Stretto di Hormuz e la possibile chiusura del Bab el-Mandeb da parte di milizie alleate rappresentano una leva strategica che Teheran può utilizzare per negoziare. La chiusura o l’interdizione di questi passaggi avrebbe ripercussioni immediate sui prezzi del petrolio e del gas, aggravando una crisi già in corso per via dei danni alle strutture energetiche. Per questo motivo, ogni valutazione politica deve tenere conto non solo dell’obiettivo militare ma anche della stabilità dei flussi commerciali fondamentali.

La via diplomatica: possibilità e limiti

Prima dell’escalation più recente, Teheran aveva presentato proposte che, se rinegoziate, avrebbero potuto soddisfare alcune preoccupazioni sul nucleare, proponendo ad esempio una sospensione temporanea dell’enrichment e il ritorno dell’IAEA per verifiche. Tali offerte — descritte come potenzialmente valide per un periodo limitato — offrono un punto di partenza per un offramp politico, ovvero una via d’uscita dalla crisi. Tuttavia, molte richieste degli Stati Uniti, come l’azzeramento permanente dell’arricchimento sul territorio iraniano, restano considerate impraticabili dall’altra parte e rischiano di mandare in fumo possibili accordi.

Condizioni pragmatiche per una tregua

Per giungere a un’intesa pragmatica, la Casa Bianca dovrebbe valutare concessioni concrete, come l’alleggerimento di alcune sanzioni o la riapertura controllata di canali finanziari, in cambio di impegni verificabili di Teheran sulla limitazione dell’enrichment e sulla non proliferazione. Allo stesso tempo l’Iran potrebbe chiedere compensazioni finanziarie per i danni subiti e garanzie sul divieto di ulteriori attacchi nel breve termine. Una combinazione di misure tecniche e scambi economici potrebbe costituire la base di una tregua sostenibile, anche se fragile.

Rischi politici e prospettive

In patria, la guerra ha già eroso il supporto pubblico per l’amministrazione statunitense, con un’opinione pubblica sempre più scettica sui costi e sugli obiettivi dell’operazione. Sul piano internazionale, la retorica aggressiva rende più difficile costruire coalizioni e spinge partner regionali a cercare soluzioni autonome per proteggere i propri interessi energetici. Se gli Stati Uniti non trovano un modo credibile per «dichiarare vittoria» senza chiedere l’impossibile, la tentazione di ulteriori attacchi rimarrà alta, con il rischio concreto di provocare altra distruzione e allargare il conflitto.

In definitiva, la strada verso la stabilizzazione richiede realismo: riconoscere i limiti della forza militare, negoziare intese tecniche con misure verificabili e considerare compensazioni economiche che rendano un accordo appetibile per entrambe le parti. Solo così si potrà sperare di trasformare la fase di crisi attuale in un cessate-il-fuoco che riduca immediatamente i costi umani ed economici e dia tempo alle diplomazie per costruire soluzioni a più lungo termine.