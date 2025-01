Come non ingrassare in inverno: consigli e suggerimenti

Per non ingrassare in inverno scegliere cibi adeguati come la frutta secca o verdure sicuramente aiuta.

La stagione invernale è il periodo dell’anno in cui, complice alcuni fattori, si tende ad ingrassare maggiormente. Le festività non aiutano, ma vi sono dei metodi e dei consigli che permettono di non ingrassare in inverno e mantenere così la forma fisica in modo naturale e senza troppi sacrifici.

Come non ingrassare in inverno

Nei mesi invernali, volenti o nolenti, è impossibile non mettere su peso. L’avvicinarsi delle festività non aiuta ma ci sono dei metodi che aiutano a non ingrassare in inverno riuscendo così a mantenere la propria forma fisica. Sono diversi poi gli studi scientifici che testimoniano un aumento dei chili di troppo nella stagione invernale.

Considerando che l’aumento di peso è inevitabile in questa stagione, bisogna cercare di scegliere i cibi adatti. Solitamente quando fa freddo si tende a mangiare più alimenti ricchi di calorie proprio per soddisfarsi e anche riscaldarsi.

Per evitare di non ingrassare in inverno si potrebbe cominciare a bilanciare i vari pasti della giornata. Per esempio si potrebbe cominciare a consumare gli alimenti ipocalorici a colazione per dare maggiore energia e poi ridurre le calorie alla sera per un sonno più ristoratore e una digestione migliore.

Per coloro che non sanno rinunciare ai peccati di gola, il cioccolato extra fondente o la frutta secca vanno consumati durante la giornata senza esagerare. No agli alimenti troppo ricchi di grassi. I dolci andrebbero assunti solo occasionalmente cercando di ridurre anche gli insaccati o quelli troppo elaborati.

Come non ingrassare in inverno: cause

Durante l’inverno è quasi impossibile non ingrassare ma ci sono fattori diversi che entrano in gioco considerando anche che il proprio corpo tende a cambiare in questo periodo. Lo stile di vita poi è più sedentario a causa del freddo per cui si accumula peso.

Si consumano maggiori cibi processati che portano ad aumentare di peso. Le giornate sono più corte con il buio che arriva presto e non si ha tanta voglia di uscire a passeggiare o anche a fare attività fisica. Tutte queste situazioni comportano un aumento di determinati cibi e quindi ingrassare.

Il cibo in queste occasioni diventa occasione per gratificarsi e quindi risulta impossibile non ingrassare in inverno. Le festività di Natale, Capodanno ed Epifania comportano un maggiore aumento di chili complice anche cibi quali dolci e bevande.

Ridurre il consumo di sale, consumare dalle 2 alle 3 porzioni di verdure giornaliere insieme anche a tanta acqua, permette di non ingrassare in inverno e quindi tenersi in forma.

Come non ingrassare in inverno: formula dimagrante

