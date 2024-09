Come proteggere la tua famiglia con soluzioni assicurative

Le compagnie assicurative offrono moltissimi prodotti che tutelano gli assicurati da tutta una serie di problematiche che possono comportare esborsi di denaro non indifferenti.

L’esempio più comune è la polizza RCA, un contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un autoveicolo da danni causati involontariamente a terzi (persone, cose e animali) nel caso di sinistro in cui è coinvolto il veicolo coperto dalla polizza.

Un altro contratto assicurativo molto comune, questo non obbligatorio, è la polizza famiglia, un’assicurazione che rientra nella più ampia categoria delle cosiddette assicurazioni multirischio.

Un’assicurazione familiare è una soluzione piuttosto interessante che può offrire una protezione per tutti i membri della propria famiglia, coprendo imprevisti di vario tipo, più o meno gravi, che possono avere un impatto economico non indifferente sul bilancio del nucleo familiare.

Tipicamente, un’assicurazione di questo tipo prevede anche la garanzia “spese legali”, che serve a coprire le spese necessarie per un consulente legale nel caso di controversie con terzi a causa di un sinistro o per altre motivazioni che possono portare all’azione in giudizio.

Cos’è un’assicurazione famiglia?

Con assicurazione famiglia si fa di norma riferimento a una polizza assicurativa pensata per la protezione economica del nucleo familiare da eventuali danni causati a terzi (dove per terzi si intendono persone, cose e animali); è in sostanza una polizza di copertura per la responsabilità civile dalla famiglia (più specificamente si parla di RC Capofamiglia), come per esempio un danno causato da un figlio o da un qualsiasi membro del nucleo familiare o anche dal proprio animale domestico.

Vi sono diversi prodotti che rientrano nella categoria delle assicurazioni familiari e ovviamente possono esserci differenze fra i prodotti offerti dalle diverse compagnie assicurative, anche se, nella sostanza, buona parte delle coperture sono le stesse; vi possono però essere polizze più complete o articolate.

In molti casi si tratta di prodotti modulabili, ovvero che possono essere personalizzati a seconda delle specifiche esigenze.

Altre soluzioni assicurative per proteggere la famiglia

La polizza familiare è sicuramente una soluzione assicurativa di notevole interesse e può permetterci di affrontare con maggiore serenità eventi imprevisti che possono risultare particolarmente costosi.

Detto ciò, è opportuno puntualizzare che per una protezione completa del proprio nucleo familiare si possono anche considerare diversi altri prodotti assicurativi eventualmente da combinare insieme; fra le varie possibilità vi sono per esempio le polizze casa, le assicurazioni per gli infortuni, le polizze sanitarie ecc.

Le polizze casa per esempio sono contratti assicurativi molto versatili che offrono diverse tutele, come per esempio la garanzia “danni al fabbricato”, una copertura standard che serve a tutelare il proprietario da eventi quali incendio, esplosione, corto circuito, fulmini ecc.

Vi sono anche coperture relative agli interventi di professionisti come elettricisti, tecnici del gas, fabbri, vetrai ecc.

Possono risultare molto utili anche le assicurazioni per gli infortuni grazie alle quali si ottiene una copertura in caso di infortunio (rimborso spese mediche, assistenza domiciliare, consulenza telefonica ecc.).

Da valutare con attenzione sono anche le polizze sanitarie che servono a pagare le spese che non vengono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale in caso di malattia.

In conclusione, per assicurare una protezione completa per sé stessi e per i membri del proprio nucleo familiare, è sicuramente importante valutare tutte le varie possibilità assicurative e scegliere quelle che si ritengono più consone alle proprie specifiche esigenze.