Fotografate la luna con il proprio smartphone non è sempre facile. Riuscire a ottenere lo scatto perfetto è molto complicato, ma ci sono diversi consigli per ottenere una buona foto con iPhone.

Come scattare foto perfette alla luna con iPhone

La qualità delle foto che si possono scattare con iPhone, nel corso del tempo, è decisamente aumentata. Ormai con questo dispositivo si possono ottenere foto che si avvicinano molto a quelle che solitamente vengono scattate con le macchine fotografiche, anche se non riescono a raggiungere la stessa qualità. La Luna è un ottimo soggetto per le fotografie, ma è sempre molto difficile riuscire a ottenere la foto perfetta, in grado di rappresentare in modo corretto quello che vedono i nostri occhi. I risultati con un iPhone, ovviamente, non possono essere perfetti come quelli che si possono ottenere con una macchina fotografica professionale, ma è comunque possibile fare scatti condivisibili sui social network.

Ci sono tantissimi tutorial sul web e sui social network che spiegano come riuscire a fotografare la Luna in modo perfetto utilizzando un iPhone. In un video condiviso su TikTok, vengono svelati alcuni consigli pratici per ottenere lo scatto desiderato. Viene consigliato di selezionare la funzione video e cliccare su HD30, per poi zoommare sulla luna fino a 9x. A questo punto bisogna registrare il video e cliccare sulla luna, abbassando la luminosità, per ottenere un’immagine molto più simile a quella reale.

Come fotografare la Luna con iPhone: consigli utili

Tra le guide più apprezzate, ovviamente, troviamo quella di Salvatore Aranzulla, che spiega come riuscire a fotografare bene la Luna con iPhone. Il consiglio principale è quello di pianificare il momento dello scatto, scegliendo quello in cui il satellite non è molto alto nel cielo e la luce solare non è ancora scomparsa del tutto. Per scegliere il momento è possibile anche usare delle app che monitorano i movimenti astronomici. Sarebbe opportuno usare anche un cavalletto o un treppiede per smartphone, per riuscire a usare tempi di scatto più lunghi e non ottenere un effetto mosso. A questo punto viene consigliato di impostare manualmente i parametri di scatto, aiutandosi anche con l’utilizzo di app specifiche, che possano regolare la sensibilità ISO, la velocità dell’otturatore e l’apertura del diaframma, proprio come nelle macchine fotografiche. Esistono modelli che hanno la modalità notturna nella fotocamera, molto utile per questa tipologia di scatti.

Come riportato sul sito di Salvatore Aranzulla, è importante anche comporre la foto, tenendo conto che riuscire a fotografare i minimi dettagli con un iPhone è impossibile. Si può, però, sfruttare la regola dei terzi, suddividendo l’immagine in una griglia con 9 rettangoli, senza posizionarla al centro. Nelle impostazioni c’è la possibilità di attivare la griglia. Un altro consiglio è quello di non usare lo zoom digitale. Se l’iPhone lo permette è meglio usare lo zoom ottico 2x o 4x. L’accorgimento finale è quello di scattare in HDR, per aumentare il livello dei dettagli visibili nello scatto.