Come Vicepresidente della Commissione UE, Fitto avrà la responsabilità di amministrare 378 miliardi.

Raffaele Fitto, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e ex ministro, sarà responsabile della gestione di circa 378 miliardi di euro, un progetto di grande importanza per l’Italia e in particolare per il Mezzogiorno. Circa 43 miliardi di questi fondi saranno destinati all’Italia nell’arco di tempo dal 2021 al 2027, senza includere un futuro ciclo di programmazione che la prossima Commissione dovrà definire in collaborazione con gli Stati membri. Secondo diverse fonti del governo, la gestione di questi fondi è di primaria importanza per l’interesse nazionale.