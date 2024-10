Commemorazione del 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi

Il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi è stato commemorato con un evento solenne che ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica italiana ed europea. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha reso omaggio a uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

Un’eredità politica senza tempo

Durante la commemorazione, è emersa l’importanza della leadership di De Gasperi in un periodo di grande tumulto politico e sociale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha sottolineato come De Gasperi fosse un leader capace di mantenere la coesione tra le forze politiche, fungendo da comitato direttivo della maggioranza. La sua visione politica è stata fondamentale per affrontare le sfide del dopoguerra e per la ricostruzione dell’Italia.

Riflessioni sulla migrazione e sull’Europa

Roberta Metsola ha affrontato il tema della migrazione, sottolineando la necessità di un approccio umano e solidale. Ha affermato che è fondamentale eliminare la tossicità dal dibattito pubblico, ricordando che dietro ogni statistica ci sono esseri umani. La presidente dell’Eurocamera ha invitato a lavorare insieme per attuare il Patto europeo sulla migrazione, evidenziando l’importanza di un’Europa unita e pacificata, un ideale che De Gasperi ha sempre sostenuto.

Il contributo di De Gasperi alla costruzione dell’Europa

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricordato il ruolo cruciale di De Gasperi nella ricostruzione postbellica e nella promozione dell’integrazione europea. La sua opposizione ai totalitarismi e il suo impegno nella Resistenza sono stati evidenziati come esempi di dedizione e coraggio. Fontana ha affermato che la visione di De Gasperi per un’Europa protagonista nelle relazioni internazionali è più attuale che mai, soprattutto in un’epoca caratterizzata da conflitti e instabilità.

In conclusione, il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi non è solo un momento di commemorazione, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della sua eredità politica e morale. La sua dedizione verso le istituzioni e il suo spirito di servizio continuano a ispirare le generazioni future.