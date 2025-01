Commemorazione di Bettino Craxi: un tributo alla sua eredità politica

Celebrazioni in Tunisia per onorare la figura di Craxi e il suo impatto sulla politica italiana

Un omaggio significativo nel cimitero di Hammamet

La commemorazione di Bettino Craxi, avvenuta nel piccolo cimitero all’ombra della Medina di Hammamet, ha rappresentato un momento di riflessione profonda per molti italiani. La firma “A nome di tanti italiani” sul registro dei presenti, accompagnata da un mazzo di fiori bianchi e rossi sulla sua lapide, ha simboleggiato non solo un tributo personale, ma anche un riconoscimento collettivo della sua eredità politica. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto essere presente a questo evento per sottolineare l’importanza di Craxi nella storia del nostro Paese.

La presenza delle istituzioni e il ricordo di un grande leader

Accanto a La Russa, anche il vicepremier Antonio Tajani ha partecipato alla cerimonia, insieme ai figli di Craxi, Stefania e Bobo, e a numerosi simpatizzanti e amici. La presenza di figure istituzionali di alto profilo ha rimarcato l’importanza di Craxi come “grande figura della storia”, come affermato dallo stesso La Russa. Le parole di Tajani hanno ulteriormente evidenziato il ruolo cruciale che Craxi ha avuto nella politica estera italiana, paragonandolo a nomi illustri come Andreotti e Berlusconi.

Riflessioni sul giustizialismo e l’esilio

Durante la commemorazione, è emersa una forte critica nei confronti del giustizialismo che ha caratterizzato il periodo finale della vita di Craxi. “Non sarebbe dovuto accadere che dovesse morire qui in esilio”, ha dichiarato La Russa, sottolineando l’ingiustizia subita da un uomo che ha sempre avuto il coraggio di difendere le proprie idee. Tajani ha aggiunto che Craxi è stato vittima di un sistema che ha punito le sue scelte politiche, evidenziando come la sua figura rimanga centrale nel dibattito politico italiano. La commemorazione ha quindi assunto un significato non solo commemorativo, ma anche politico, richiamando l’attenzione su temi di giustizia e memoria storica.