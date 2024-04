Confindustria: Barelli, 'buon lavoro a Orsini e grazie a Bonomi'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Auguri e buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per le importanti sfide che lo attendono. Il ruolo di Confindustria e del suo presidente, oggi più che mai, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo economico del Sistema Paese....

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Auguri e buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per le importanti sfide che lo attendono. Il ruolo di Confindustria e del suo presidente, oggi più che mai, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo economico del Sistema Paese. Un ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi anche al presidente uscente, Carlo Bonomi”. Così in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.