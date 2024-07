Ogni frigorifero ha un buchino che spesso viene ignorato, invece ha un compito molto importante per la nostra salute. Vediamo come pulirlo al meglio.

Alla base di ogni frigorifero è presente sempre un buco, forse alcuni neanche ne sono al corrente. Dimenticare di pulirlo correttamente è un cosa grave che porta a delle conseguenze disastrose in termini economici, vediamo a cosa serve.

A cosa serve il buchino nel frigorifero

Il foro nel frigorifero serve per il drenaggio dei liquidi ed è collegato a una vaschetta dove si accumulano muffa e sporcizia.

Va pulito spesso perché altrimenti il frigorifero non sarà più in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale ma soprattutto, di tenere lontani i batteri. Come sappiamo infatti, i cibi che acquistiamo possono essere contaminati da agenti patogeni che sono dannosi per la salute, come la salmonella e la listeria.

Questi possono essere allontanati facilmente con un frigorifero performante, che conserva e disinfetta ogni cosa che vi mettiamo all’interno. Anche con una buona pulizia di questi elettrodomestico, è possibile che il buco di cui abbiamo parlato venga trascurato e quindi con il tempo vi si accumulino muffa, sporcizia e pezzi di cibo.

Solitamente infatti si trova in un punto nascosto. La sua funzione è quella di drenare e quindi consente all’acqua di condensa di scivolare via e depositarsi in una vaschetta di scarico pensata proprio per raccogliere questo genere di residui che naturalmente si formano all’interno dell’elettrodomestico.

Come si pulisce il buchino nel frigo

L’accumulo di condensa e residui di cibo, nel lungo periodo crea una melma maleodorante e per questo, il forellino va sempre pulito. Tale operazione è essenziale per la salubrità del cibo e per farlo è sufficiente un batuffolo di cotone inumidito con dell’aceto.

Tuttavia è anche possibile in ogni frigorifero estrarre direttamente la vaschetta e pulirla a fondo con acido citrico, il quale rimuove muffa, macchie e odori sgradevoli. Sconsigliati invece i detergenti.

Ogni passaggio va fatto dopo aver staccato il frigo dalla corrente elettrica e utilizzando i guanti.