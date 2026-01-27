Consob: Fabrizio Corona sanzionato per 200.000 euro

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona è stato sanzionato per 200mila euro dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un’offerta al pubblico di cripto-attivit&agra...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Fabrizio Corona è stato sanzionato per 200mila euro dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un’offerta al pubblico di cripto-attività denominati "memecoin $Corona", scambiabili sulla piattaforma Raydium, in violazione del regolamento relativo a quel mercato.

Inoltre, "non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva". Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.